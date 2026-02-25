Ocho personas terminaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en una importante esquina de San Juan

Una mañana agitada se vivió este miércoles en pleno centro sanjuanino, cuando un colectivo de la Línea 407 protagonizó un siniestro vial que dejó como saldo ocho pasajeros hospitalizados.

El hecho ocurrió en la transitada intersección de avenida Rawson y Libertador, uno de los cruces con mayor circulación vehicular de la Capital. Por causas que aún son materia de investigación, el chofer de la unidad perteneciente a la empresa Albardón, que presta servicio dentro del sistema Red Tulum, realizó una maniobra de frenado brusco y terminó colisionando con un automóvil.

Como consecuencia del impacto y la inercia dentro del habitáculo, varios pasajeros perdieron estabilidad y sufrieron golpes contra los asientos y pasamanos. Ocho de ellos resultaron con contusiones y distintos traumatismos leves.

De inmediato se hizo presente personal policial y se solicitó asistencia médica. Varias ambulancias trasladaron a los heridos al servicio de urgencias del Hospital Rawson, donde fueron evaluados por profesionales de la salud.

Fuentes oficiales confirmaron que, afortunadamente, ninguno de los lesionados presentó heridas de gravedad y todos se encuentran fuera de peligro.