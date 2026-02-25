Cayeron dos sospechosos por el robo a una familia en Caucete: secuestraron una netbook escolar y otros objetos

A días del golpe que sufrió una familia en el Loteo San Nicolás , la Policía detuvo a dos jóvenes en el barrio Nikisanga y recuperó parte de los efectos denunciados como robados. Un operativo encabezado este miércoles por la Brigada de Investigaciones Este permitió detener a dos sospechosos y secuestrar diversos objetos vinculados a hechos de hurto ocurridos en Caucete , entre ellos el robo que había sufrido una familia durante la madrugada del lunes en el Loteo San Nicolás.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se realizó en el barrio Nikisanga y contó con la colaboración de efectivos de las Comisarías 9° y 37°. En el lugar fueron aprehendidos Tejada, de 29 años, y Méndez, de 19, en el marco de una causa por “Hurto” que es investigada por la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron un televisor de 43 pulgadas marca RCA, un teléfono celular Motorola modelo G30 y otros efectos que ya fueron reconocidos por la damnificada de un ilícito ocurrido el pasado 20 de febrero en el interior del barrio Felipe Cobas.

Además, los investigadores incautaron una bicicleta rodado 29 marca JIEPUBK, color negra, y una netbook, elementos que estarían vinculados al robo denunciado en el Loteo San Nicolás. En aquel hecho, delincuentes ingresaron a una vivienda minutos antes de las 2 de la mañana, cuando la familia se encontraba fuera por una salida familiar, y se llevaron alrededor de 150 mil pesos en efectivo, una computadora portátil entregada por el Gobierno provincial para uso educativo y otros objetos de valor.

El golpe había sido rápido y sin daños visibles en el exterior del domicilio, lo que hizo presumir a los investigadores que los autores habrían accedido tras forzar alguna abertura o aprovechando un descuido.

Con las detenciones concretadas y los elementos recuperados, la causa avanza ahora bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad. Tanto los sospechosos como los objetos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.