miércoles 25 de febrero 2026

Barrio UDA I

Video: en segundos, motochorros le robaron a una mujer en una calle de Pocito

Ocurrió este miércoles cerca de las 13:45 en el ingreso al barrio UDA I. Los delincuentes se movilizaban en moto, habrían amenazado a la víctima, le robaron sacándole un arma y le quitaron el celular. Finalmente, escaparon en cuestión de segundos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Video 2026-02-25 at 14.59.40

Una mujer fue víctima de un violento robo este miércoles al mediodía en Pocito. El hecho ocurrió en la entrada de una de las calles principales hacia el barrio UDA I, en la zona Sur del departamento. Los delincuentes se movilizaban en moto y escaparon en cuestión de segundos. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad.

El episodio se produjo alrededor de las 13:45, según consta en el registro fílmico. En las imágenes se observa cómo los motochorros circulaban por la zona y, en cuestión de instantes, interceptaron a la mujer en plena vía pública.

De acuerdo a la información trascendida, los asaltantes la amenazaron y le sustrajeron un arma -no se precisó de qué tipo- y su teléfono celular. Tras concretar el robo, los implicados giraron y huyeron rápidamente del lugar a bordo del rodado.

El video también capta los gritos desesperados de la víctima y los ladridos de perros que se escuchan de fondo, lo que refleja la tensión vivida en plena calle y a plena luz del día.

Hasta el momento no trascendió si hubo detenidos.

Temas
