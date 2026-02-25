El líder de Virus, mano a mano con Tiempo: los fans "millennials", Federico siempre presente y la admiración por San Juan

La mítica banda Virus , estandarte de la modernidad y el glamour en el rock nacional, desembarcará en San Juan el próximo 15 de mayo con un show que celebra los 40 años de Locura, el disco que en 1985 cambió para siempre la estética del pop argentino. En la antesala de esa fecha, Marcelo Moura , voz y uno de los líderes del grupo, habló con Tiempo de San Juan sobre el fenómeno generacional que vive la banda, el legado de su hermano y el vínculo con la provincia.

En las redes Creció el fenómeno therian en San Juan: ahora le tocó a "Pupé" y hubo una aparición en Barreal

A cuatro décadas de aquel álbum emblemático, Moura no duda en definirlo como “tal vez el disco más icónico de Virus”. La gira aniversario ya recorrió distintos puntos de Argentina y América Latina y en los próximos días cruzará el océano para presentarse en España. El show incluye la interpretación completa de Locura -ocho canciones que marcaron época- y una selección de otros clásicos que atraviesan casi medio siglo de historia.

“Son 40 años de Locura, pero 47 de estar tocando juntos con Virus. Prácticamente mi vida es esto”, resume. Empezó a los 18 y, salvo pequeños intervalos, nunca dejó los escenarios. “Es un privilegio poder pasar tantos años haciendo lo que a uno le gusta y con la respuesta de la gente”.

image

Esa respuesta, cuenta, tiene hoy un dato que los llena de orgullo: la mayoría del público es adolescente. “No somos conocidos por una sola canción, sino por muchísimas. Casi todo el show son temas que la gente canta con nosotros. Y vemos muchísimos jóvenes. Es algo que nos resulta muy agradable”, asegura. Lejos de sorprenderlo, lo interpreta como un traspaso natural: “La música pasa del gusto de los padres al de los hijos. Eso nos provoca muchísima felicidad”.

Hablar de Virus es, inevitablemente, hablar de Federico Moura, el fundador y frontman original que dejó una marca indeleble en la banda y en la historia del rock argentino. Ante la pregunta sobre qué diría hoy Federico al ver este recorrido, Marcelo elige la cautela, pero no oculta su emoción.

image Federico, en el medio de la imagen.

“Cualquier cosa que diga sería una suposición. Pero él conocía la química entre nosotros y no tengo dudas de que estaría -o está- contento de que sigamos tocando”, reflexiona. Recuerda además que, durante su enfermedad, fue el propio Federico quien les pidió que no dejaran de interpretar la obra de Virus y quien lo alentó a asumir la voz principal.

Su presencia, afirma, se siente sobre todo en la música. En el disco Superficies de placer, el último que grabó Federico, hay una frase que para Marcelo funciona casi como una promesa: “Por los parlantes te iré a buscar”. “Aunque no esté físicamente, a través de la música va a estar presente. Esa es la presencia tangible”, sostiene.

Sobre el futuro, Moura reconoce una realidad compartida por muchos artistas: el público siempre vuelve a los clásicos. “A todos nos pasa. La gente quiere ‘Luna de miel’, ‘Amor descartable’, ‘Wadu Wadu’. Hemos sacado discos después de la partida de Federico, pero los grandes éxitos quedan grabados en la memoria colectiva”. Lejos de incomodarlo, lo asume con gratitud: “Cada vez que toco ‘Luna de miel’ lo hago como si fuera el primer día, con el mismo placer y la misma intensidad”.

image

En cuanto a San Juan, la banda tiene un vínculo sostenido a lo largo de los años. “Hemos ido infinidad de veces. Toda la zona de Cuyo me gusta mucho geográficamente, climáticamente y por su gente”, señala. Aunque admite que después de 47 años de giras los recuerdos se mezclan, rescata algo que permanece intacto: “La belleza de su tierra”.

El 15 de mayo, cuando suenen los acordes de Locura en suelo sanjuanino, no será solo un viaje a los años 80. Será también la confirmación de que algunas canciones -y algunas presencias- no conocen el paso del tiempo.