El fenómeno therian que, hasta hace días, parecía una rareza viral volvió a invadir San Juan . Esta vez, no solo por una nueva aparición en la vía pública, sino también porque el tema llegó a Calingasta y la familia de un conocido periodista.

En las redes ¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo

“ Pupé en modo Therian: eligió ser conejito”, expresó el periodista Facundo Merenda al compartir en redes la decisión de su sobrina. La nena, finalmente, se colocó un traje de conejo blanco y adoptó esa identidad en tono lúdico, sumándose así a una tendencia que viene generando debate en la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2026769717663318184&partner=&hide_thread=false Creció el fenómeno therian en San Juan: ahora le tocó a "Pupé" y hubo una aparición en Barreal



Videos gentileza: facundomerenda y mailen.olivera pic.twitter.com/7CgEcmcEXg — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 25, 2026

Mientras tanto, en Barreal, una nueva escena volvió a encender las redes. En los últimos días, la usuaria de TikTok mailen.olivera publicó un video donde se observa a una mujer con máscara de felino deambulando por la vía pública. Las imágenes, que acumularon cientos de “me gusta”, muestran a la protagonista desplazándose como un animal.

El episodio se suma a lo ocurrido en Rivadavia, donde una mujer fue filmada en inmediaciones de calle Eva Duarte de Perón y Larralde, en el barrio Rivadavia Norte, mientras avanzaba en cuatro patas con una máscara cubriéndole el rostro. El video, compartido en grupos y redes sociales, despertó asombro, ironías y también preocupación entre vecinos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2026417307992351206&partner=&hide_thread=false ¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo



Video gentileza: Canal 13 pic.twitter.com/tTXlMT4dV5 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 24, 2026

Un fenómeno que salió de las redes

Días atrás, la psicóloga infantil sanjuanina Mabel Clavijo (MP 303) explicó que este movimiento tuvo origen en foros digitales de los años ’90 y que fue amplificado por el propio mundo adulto al trasladarlo a los medios y al debate público.

Para la profesional, dos conceptos ayudan a entenderlo: la “máscara” como símbolo de rebeldía y oposición, y la “manada” como búsqueda de pertenencia e identidad frente a la soledad. Clavijo aclaró que no puede generalizarse como patología. “¿Va a haber patología? Sí, en algunos; y para otros será pasajero”, sostuvo, remarcando que no se trata hoy de un motivo de consulta masivo.

Una sociedad dividida

El fenómeno divide aguas en San Juan. Una encuesta reciente entre lectores reflejó que el 54,6% rechaza que se valide este tipo de identificación, mientras que el 45,5% se mostró a favor.

image

Entre quienes se oponen, el 39,4% considera que se trataría de una patología psicológica y el 15,2% lo ve como un posible riesgo para terceros. En contraposición, un 29,5% lo entiende como una forma legítima de expresión de identidad y un 16% lo considera inofensivo.