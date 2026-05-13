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¿Brujería en San Juan? El impactante video que muestra velas prendidas

Las imágenes fueron filmadas y compartidas durante los últimos días en inmediaciones del dique San Emiliano. En redes sociales, usuarios aseguraron que podría tratarse de un ritual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un llamativo hallazgo generó sorpresa y todo tipo de especulaciones en San Juan durante los últimos días. Un video grabado en inmediaciones del dique San Emiliano mostró varias velas prendidas distribuidas en dos sectores del lugar, una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó comentarios vinculados a supuestos rituales de brujería.

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Las imágenes comenzaron a circular a través de distintas plataformas y captaron la atención de cientos de usuarios. En el registro se observan numerosas velas encendidas en medio de un sector descampado y rodeado de vegetación, lo que alimentó las teorías de quienes interpretaron la escena como parte de algún tipo de práctica esotérica.

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“Eso es brujería”, “hicieron un trabajo” y “parece un ritual” fueron algunos de los comentarios que aparecieron debajo de la publicación. Otros usuarios, en cambio, consideraron que podría tratarse de promesas, pedidos espirituales o simplemente de personas que eligieron el lugar para realizar algún tipo de ceremonia personal.

El video fue filmado y compartido durante los últimos días, aunque hasta el momento no trascendió quiénes colocaron las velas ni con qué finalidad. Tampoco hubo información oficial sobre el episodio.

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