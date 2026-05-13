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Emanero prepara una nueva visita a San Juan: el fenómeno del momento presentará "Todo por un Beso"

El artista referente de la escena actual se presentará el próximo 5 de junio en el Teatro Sarmiento en el marco de su Tour 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La espera terminó para los fanáticos de la música urbana y el estilo inconfundible de Emanero. En el marco de su exitosa gira nacional "Tour 2026", el artista desembarcará en la Provincia para ofrecer un show que promete ser inolvidable. La cita será el próximo viernes 5 de junio en el emblemático Teatro Sarmiento.

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Con su propuesta titulada "Todo por un Beso", Emanero llega en su mejor momento profesional, consolidado como uno de los productores y compositores más influyentes de la industria. El público sanjuanino podrá disfrutar en vivo de sus más recientes éxitos, que han dominado las listas de reproducción, combinando su esencia de rap con ritmos populares que atraviesan todas las generaciones.

Para quienes no quieran perderse esta experiencia, la organización ha confirmado los siguientes datos logísticos:

  • Fecha: 05 de junio de 2026.
  • Lugar: Teatro Sarmiento, San Juan.
  • Entradas: Ya se encuentran disponibles de forma online a través de la plataforma tuentrada.com.

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