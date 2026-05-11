Rodrigo de Paul y Tini Stoessel blanquearon su compromiso: la imagen reveladora

Después de varios rumores, el futbolista Rodrigo de Paul confirmó su compromiso con Tini Stoessel y presumió el lujoso anillo que la cantante luce en su dedo anular. A través de una publicación en sus redes sociales, la pareja celebró su amor de manera pública junto a sus millones de seguidores.

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Si bien ambos tomaron la decisión de llevar esta segunda parte de su relación a un bajo perfil, ahora los comprometidos no se esconden más y expresan su amor a los cuatro vientos.

El domingo, el futbolista revolucionó las redes sociales cuando publicó un carrete de imágenes significativas dentro de su vida. Entre fotos de sus hijos, amigos y entrenamientos, destacó la foto de la mano de Tini, luciendo un enorme anillo de diamantes en su dedo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ella no tardó en devolverle el cariño y le comentó un dulce: "Te amo con mi vida entera".

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Como si fuera poco, llevó a historias la imagen y escribió una dulce dedicatoria a su futura esposa: "Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme! Sos el mejor equipo, te amo!".

Dejando en claro que la pareja atraviesa un gran presente, Tini publicó un romántico video junto a su pareja en su cuenta de TikTok. Ambos se encuentran en Miami, disfrutando del sol y el calor en lo que parece ser el patio de la casa donde conviven.

FUENTE: Agencia NA