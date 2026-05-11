lunes 11 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel blanquearon su compromiso: la imagen reveladora

La pareja conformada por la cantante y el futbolista se desprendió del bajo perfil y grita su amor a los cuatro vientos.

Por Agencia NA
image

Después de varios rumores, el futbolista Rodrigo de Paul confirmó su compromiso con Tini Stoessel y presumió el lujoso anillo que la cantante luce en su dedo anular. A través de una publicación en sus redes sociales, la pareja celebró su amor de manera pública junto a sus millones de seguidores.

Lee además
el folclore cuyano se viste de fiesta: llega una nueva edicion de la pena de los videla
Agendando

El folclore cuyano se viste de fiesta: llega una nueva edición de "La Peña de Los Videla"
Bruno Stagnaro, creador de la serie El Eternauta, agradeciendo el reconocimiento de los Premios Platino.
XIII edición

De "El Eternauta" a Guillermo Francella, los grandes ganadores de los Premios Platino

Si bien ambos tomaron la decisión de llevar esta segunda parte de su relación a un bajo perfil, ahora los comprometidos no se esconden más y expresan su amor a los cuatro vientos.

El domingo, el futbolista revolucionó las redes sociales cuando publicó un carrete de imágenes significativas dentro de su vida. Entre fotos de sus hijos, amigos y entrenamientos, destacó la foto de la mano de Tini, luciendo un enorme anillo de diamantes en su dedo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ella no tardó en devolverle el cariño y le comentó un dulce: "Te amo con mi vida entera".

image

Como si fuera poco, llevó a historias la imagen y escribió una dulce dedicatoria a su futura esposa: "Mi compañera de ruta, el ángel que vino a salvarme! Sos el mejor equipo, te amo!".

Dejando en claro que la pareja atraviesa un gran presente, Tini publicó un romántico video junto a su pareja en su cuenta de TikTok. Ambos se encuentran en Miami, disfrutando del sol y el calor en lo que parece ser el patio de la casa donde conviven.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

El sentimiento cuyano se une por Ximena

Volvió Mirtha Legrand: cómo está de salud y qué dijo en su regreso a la televisión

Un impactante mural homenajea a Charly García en la esquina de Corrientes y Callao

Envidiosa y El Encargado: cómo cambian sus personajes en la temporada 4

Pampita confirmó su separación de Martín Pepa: "Es parte de la vida"

Natalie Pérez presentará la intimidad de su "CASA" en el Teatro Sarmiento

El detalle sanjuanino en las vacaciones de Luis Brandoni, días antes de morir

Mirtha Legrand será condecorada por la Corona española: qué otros argentinos recibieron la distinción

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Bruno Stagnaro, creador de la serie El Eternauta, agradeciendo el reconocimiento de los Premios Platino.
XIII edición

De "El Eternauta" a Guillermo Francella, los grandes ganadores de los Premios Platino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito
Tragedia

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

Tremendo vuelco en plena Ruta 40
Este domingo

Tremendo vuelco en plena Ruta 40

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart
Siniestro fatal

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart

La reciente liquidación por cierre de Sáenz en la sede de la Peatonal.
Antecedentes

Las zapaterías que cerraron durante los últimos años en San Juan, la reconversión de sus históricos locales y los motivos de las despedidas

Imagen ilustrativa
San Juan

Insólita queja: más de 20 presos reclamaron visitas íntimas semanales tras la negativa del penal de Chimbas

Te Puede Interesar

La motosierra del Gobierno nacional llegó a los parques nacionales y hay dos sanjuaninos en la lista de los espacios que tendrán menos recursos.
Menos fondos

Milei sacó la motosierra para recortar en los Parques Nacionales: hay dos sanjuaninos en la lista

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Pablo Perea hizo un balance “histórico” de la Expo Minera y aseguró que San Juan ya empieza a sentir el impacto de las inversiones y el movimiento empresario alrededor del cobre.
Balance

San Juan apuesta a proveedores locales y grandes inversiones mientras espera la decisión de Vicuña

Enzo Cornejo, referente del PRO en San Juan, y Mauricio Macri
En la cocina del 2027

Si el PRO compite contra Milei en 2027, los dos caminos en San Juan con final abierto

Con Jaurena en duda y Borgogno en el arco rival, San Martín ya piensa en Platense por Copa Argentina
Semana clave

Con Jaurena en duda y Borgogno en el arco rival, San Martín ya piensa en Platense por Copa Argentina

El servicio eléctrico se normalizó casi 100 horas después del temporal y el EPRE evalúa sancionar a Naturgy
Temporal en San Juan

El servicio eléctrico se normalizó casi 100 horas después del temporal y el EPRE evalúa sancionar a Naturgy