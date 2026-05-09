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Un impactante mural homenajea a Charly García en la esquina de Corrientes y Callao

Inaugurado por Zivals, el mural de 195 m² es obra de Martín Ron para celebrar el 55º aniversario. La obra se luce en Corrientes y Callao, recreando la portada del álbum "Clics Modernos" de Charly García.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La histórica disquería y librería Zivals inauguró un mural de 195 metros cuadrados realizado por el artista Martín Ron en homenaje a Charly García, como parte de las celebraciones por su 55º aniversario.

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La obra puede verse desde la emblemática esquina de Avenida Corrientes y Avenida Callao y está emplazada sobre la terraza del local que desde hace más de cinco décadas forma parte del circuito cultural porteño.

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El mural toma como referencia visual la icónica portada del álbum Clics Modernos y recrea el cruce entre Walker Street y Cortlandt Alley, en Nueva York, donde fue fotografiado García para esa histórica imagen. La intervención traslada aquella postal neoyorquina al corazón de Buenos Aires, estableciendo un diálogo simbólico entre ambas ciudades.

Según explicaron desde Zivals, la propuesta busca unir el imaginario del rock argentino con uno de los espacios más representativos de la cultura popular porteña. En ese sentido, la obra de Ron transforma la fachada en una pieza de fuerte impronta urbana que se incorpora desde ahora al paisaje visual del centro de la ciudad.__IP__

El propio Charly García visitó el local para dar su aval al proyecto antes de la finalización del mural, que ya se convirtió en un nuevo punto de atracción para fanáticos del músico y seguidores del arte urbano.

FUENTE: Agencia NA

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