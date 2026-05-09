sábado 9 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Aballay, picante y al cruce: denuncia falta de luz en algunas zonas de Pocito

El intendente de Pocito denunció a Naturgy por la falta de luz tras el viento Zonda. El municipio presentará quejas ante el EPRE exigiendo la normalización del servicio. El video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
podcast HDC (3)

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, lanzó un picante reclamo público en sus redes contra la empresa distribuidora de energía Naturgy por la falta de restitución del servicio eléctrico en distintos sectores del departamento, a varios días del paso del viento Zonda.

Lee además
Se viene una nueva edición de la Feria Agroproductiva de Pocito.
Para aprovechar

Conservas, chacinados, vinos y frutos secos, en una feria bien sanjuanina
por dentro, tiempo te muestra la feria de la expo minera en pocito video
Video

Por dentro, Tiempo te muestra la feria de la Expo Minera en Pocito

A través de sus redes sociales, el jefe comunal expresó su malestar por la situación que atraviesan los vecinos y exigió respuestas urgentes. “Parece mentira que, luego de varios días del viento Zonda, muchos sectores del departamento estén todavía sin energía eléctrica”, señaló.

Reclamo directo y advertencia al EPRE

En su publicación, Aballay fue más allá y pidió una solución inmediata:

“Le exigimos a la empresa de energía eléctrica Naturgy la inmediata solución para la restitución y normalización del servicio eléctrico en todo el departamento Pocito”. “Le exigimos a la empresa de energía eléctrica Naturgy la inmediata solución para la restitución y normalización del servicio eléctrico en todo el departamento Pocito”.

Además, anticipó que el reclamo no quedará solo en redes sociales. El municipio avanzará con presentaciones formales ante distintos organismos, especialmente ante el Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE), encargado del control del servicio.

“Este reclamo lo haremos también ante distintos organismos, pero fundamentalmente ante quien ejerce el contralor, que es el EPRE”, remarcó.

Embed - Fabian Aballay on Instagram: "Parece mentira que luego de varios días del viento Zonda, muchos sectores del departamento estén todavía sin energía eléctrica. Le exigimos a la empresa de energía eléctrica Naturgy, la inmediata solución para la restitución y normalización del servicio eléctrico en todo el departamento Pocito. Este reclamo lo haremos también ante distintos organismos, pero fundamentalmente ante quien ejerce el contralor, que es el Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE). También quiero decirles que el municipio seguirá trabajando en todas las acciones que le corresponden y que como intendente, seguiré defendiendo a cada vecino."
View this post on Instagram

Reclamo directo y advertencia al EPRE

En su publicación, Aballay fue más allá y pidió una solución inmediata por parte de la empresa:

“Le exigimos a la empresa de energía eléctrica Naturgy la inmediata solución para la restitución y normalización del servicio eléctrico en todo el departamento Pocito”.

Además, anticipó que el reclamo no quedará solo en redes sociales. El municipio avanzará con presentaciones formales ante distintos organismos, especialmente ante el Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE), encargado del control del servicio.

“Este reclamo lo haremos también ante distintos organismos, pero fundamentalmente ante quien ejerce el contralor, que es el EPRE”, remarcó.

El impacto en los vecinos

El planteo del intendente refleja el malestar de numerosos vecinos que continúan afectados por cortes prolongados tras el fenómeno climático, con complicaciones en la vida cotidiana y la prestación de servicios básicos.

En ese contexto, Aballay aseguró que el municipio seguirá interviniendo dentro de sus competencias para acompañar a la comunidad:

“También quiero decirles que el municipio seguirá trabajando en todas las acciones que le corresponden y que como intendente, seguiré defendiendo a cada vecino”.

Temas
Seguí leyendo

Día II de la Expo Minera: ante un gran marco de público, retornó la feria en Pocito

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan sufrió el ataque de ladrones en su finca de Pocito

Un colectivo de la línea 204 fue atacado a piedrazos mientras circulaba en Pocito

Detuvieron a un hombre que intentaba llevarse un tractor y kilos de ajo de una finca en Pocito

Terminó con graves lesiones tras chocar con un auto en Pocito

Así es la iglesia del pastor evangelista, acusado por el crimen del hombre de 78 años en Pocito

Un nene de 4 años jugaba en una plaza de Rawson, se descompensó, lo internaron y dio positivo en cocaína

Las incógnitas detrás de los animales del "zoológico" de Pocito: dónde están y qué podría pasar con ellos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Foto publicada por la cuenta oficial del partido la Libertad Avanza.
Análisis

Las perlitas de la feria: mala suerte climática, músculo de Orrego, desembarco karinista y algún desorden

Por Sebastián Saharrea

Las Más Leídas

Empleados judiciales que luchaban contra el delito caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo
Bomba

Empleados judiciales que "luchaban contra el delito" caen por robar aires acondicionados: dos detenidos y un prófugo

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal
A juicio

Ningún final feliz: se cayó el acuerdo con los acusados de la estafa de Branka Motors y marcharon presos al Penal

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso
Violencia de género

Creó un perfil trucho de su exmujer en redes y la ofreció como prostituta: fue en Iglesia y él ahora está preso

Fin de semana invernal en San Juan: el frente frío se hace sentir con ráfagas y baja sensación térmica
El clima

Fin de semana invernal en San Juan: el frente frío se hace sentir con ráfagas y baja sensación térmica

Doña María del Carmen en una ocasión en la que cedió una entrevista a TIEMPO DE SAN JUAN.
Trágico final

Encontraron muerta a la anciana que fue conocida por la "Casa del horror" y sus 11 animales en estado de abandono en Santa Lucía

Te Puede Interesar

Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final
Primera Nacional

Empate con sabor a poco: San Martín arrinconó a Patronato, pero no pudo darle el golpe final

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comienza la Feria Internacional de Artesanías 2026. Lo que hay que saber.
A pedido del público

Atención sanjuaninos: la Feria Internacional de Artesanías suma un día más

El mate gigante made in San Juan que se lleva todas las miradas
Feria de las Artesanías

El mate gigante made in San Juan que se lleva todas las miradas

La experiencia de un trekking nocturno por Ischigualasto es totalmente recomendable. Fotos: Mariano Martín video
Tiempo de viaje

Ischigualasto teñido de plata: crónica de una noche mágica de luna llena en el Triásico

Foto publicada por la cuenta oficial del partido la Libertad Avanza.
Análisis

Las perlitas de la feria: mala suerte climática, músculo de Orrego, desembarco karinista y algún desorden