Aballay, picante y al cruce: denuncia falta de luz en algunas zonas de Pocito

El intendente de Pocito, Fabián Aballay , lanzó un picante reclamo público en sus redes contra la empresa distribuidora de energía Naturgy por la falta de restitución del servicio eléctrico en distintos sectores del departamento, a varios días del paso del viento Zonda.

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A través de sus redes sociales, el jefe comunal expresó su malestar por la situación que atraviesan los vecinos y exigió respuestas urgentes. “Parece mentira que, luego de varios días del viento Zonda, muchos sectores del departamento estén todavía sin energía eléctrica”, señaló.

Reclamo directo y advertencia al EPRE

En su publicación, Aballay fue más allá y pidió una solución inmediata:

“Le exigimos a la empresa de energía eléctrica Naturgy la inmediata solución para la restitución y normalización del servicio eléctrico en todo el departamento Pocito”. “Le exigimos a la empresa de energía eléctrica Naturgy la inmediata solución para la restitución y normalización del servicio eléctrico en todo el departamento Pocito”.

Además, anticipó que el reclamo no quedará solo en redes sociales. El municipio avanzará con presentaciones formales ante distintos organismos, especialmente ante el Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE), encargado del control del servicio.

“Este reclamo lo haremos también ante distintos organismos, pero fundamentalmente ante quien ejerce el contralor, que es el EPRE”, remarcó.

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Reclamo directo y advertencia al EPRE

En su publicación, Aballay fue más allá y pidió una solución inmediata por parte de la empresa:

“Le exigimos a la empresa de energía eléctrica Naturgy la inmediata solución para la restitución y normalización del servicio eléctrico en todo el departamento Pocito”.

Además, anticipó que el reclamo no quedará solo en redes sociales. El municipio avanzará con presentaciones formales ante distintos organismos, especialmente ante el Ente Provincial Regulador de Energía (EPRE), encargado del control del servicio.

“Este reclamo lo haremos también ante distintos organismos, pero fundamentalmente ante quien ejerce el contralor, que es el EPRE”, remarcó.

El impacto en los vecinos

El planteo del intendente refleja el malestar de numerosos vecinos que continúan afectados por cortes prolongados tras el fenómeno climático, con complicaciones en la vida cotidiana y la prestación de servicios básicos.

En ese contexto, Aballay aseguró que el municipio seguirá interviniendo dentro de sus competencias para acompañar a la comunidad:

“También quiero decirles que el municipio seguirá trabajando en todas las acciones que le corresponden y que como intendente, seguiré defendiendo a cada vecino”.