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Caso inédito

Las incógnitas detrás de los animales del "zoológico" de Pocito: dónde están y qué podría pasar con ellos

La Justicia intervino tras el llamativo allanamiento en el que hallaron desde antílopes hasta ciervos y aves exóticas. Las particularidades del caso.

Por Daiana Kaziura
Las incertidumbres detrás del caso de los animales exóticos hallados en una granja de Pocito.

Las incertidumbres detrás del caso de los animales exóticos hallados en una granja de Pocito.

Tras el hallazgo de un criadero clandestino con especies exóticas en una finca de Pocito, la Justicia definió que, por ahora, los animales permanezcan en el lugar bajo custodia de sus dueños. Mientras avanza el proceso, se evalúan posibles traslados a espacios habilitados dentro e, incluso, fuera de la provincia.

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El caso que sorprendió esta semana en Pocito, con el descubrimiento de un criadero clandestino de animales silvestres y exóticos, sumó en las últimas horas definiciones clave sobre el destino de los ejemplares encontrados. La intervención de la Unidad Rural N° 4, dependiente de la División Policía Rural D-5, permitió detectar en la finca “La Isolina”, ubicada en Callejón Morla entre Calle 7 y Calle 8, una diversidad de especies que incluyó llamas, ciervos colorados, aves exóticas y, especialmente, 11 antílopes de la India.

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El procedimiento se activó tras una investigación previa que derivó en el allanamiento del lugar, donde un sereno, de apellido Dojoriti, presentó documentación vencida al ser consultado por la tenencia de los animales. La posterior inspección de la Secretaría de Ambiente confirmó que el predio no contaba con habilitación vigente para alojar estas especies, lo que motivó la intervención del Juzgado de Faltas y Convivencia de Pocito.

Ahora, el juez Sergio Escamilla, a cargo del caso, explicó a Tiempo de San Juan que este viernes por la mañana se realizó la audiencia de descargo. “Se presentaron tanto el casero como el propietario con sus abogados y solicitaron más tiempo para reunir la documentación correspondiente. Se les otorgaron cinco días hábiles”, detalló.

En ese marco, la decisión judicial fue que, de manera provisoria, los propios responsables del predio continúen como depositarios de los animales. “Mientras tanto, seguirán siendo depositarios de los animales, que están bien cuidados”, aseguró el magistrado, quien remarcó que las primeras observaciones indican que los ejemplares se encuentran en condiciones adecuadas: “Se ven bien alimentados, en espacios apropiados, con higiene y seguridad”.

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Esa evaluación fue determinante para evitar un traslado inmediato. “Consideramos que dejarlos en el lugar es la mejor opción hasta que se resuelva el caso”, agregó Escamilla, al tiempo que subrayó una de las complejidades del expediente: la diversidad de especies. “Cada animal requiere una habilitación específica, y eso hace que la situación sea más compleja”.

El proceso, sin embargo, está lejos de cerrarse. Una vez que se complete el descargo formal, la Justicia definirá si corresponde aplicar sanciones que pueden ir desde multas de entre $500.000 y $5.000.000 hasta clausuras de hasta 90 días o incluso el decomiso de los animales.

En ese escenario, ya se analizan alternativas para una eventual reubicación. Según explicó el juez, en casos anteriores algunos ejemplares fueron trasladados al Parque Faunístico de Rivadavia, aunque también se contemplan opciones fuera de la provincia. “Hay lugares más amplios que podrían recibir determinadas especies, como el Bioparque Temaikèn, especialmente en el caso de los antílopes, que son los más difíciles de contener en San Juan”, indicó.

El posible traslado de estos últimos implicaría un operativo complejo. “Demandaría la salida de la provincia y la intervención del SENASA”, precisó Escamilla, quien aseguró que ya se evalúan todos los protocolos necesarios para actuar con rapidez si se dispone el decomiso.

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En contraste, otras especies como aves exóticas o llamas podrían ser reubicadas en espacios locales habilitados sin mayores inconvenientes.

Detrás del caso, además, aparece una historia particular. El propietario del predio, según explicó el juez, había contado en el pasado con habilitaciones para la tenencia de este tipo de animales. “Se trata de una persona de edad avanzada, que ya no tiene los mismos recursos ni la misma dedicación que antes”, señaló.

Por ahora, el futuro de los animales permanece en suspenso, atado a la documentación que pueda presentar el dueño y a la evaluación final de la Justicia. Mientras tanto, el singular “zoológico” de Pocito sigue bajo la lupa, en un caso que combina irregularidades administrativas, bienestar animal y un operativo que podría escalar a nivel interprovincial.

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