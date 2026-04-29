Los animales de San Juan, su cuidado y rescate, en números

En el Día del Animal, el balance de la Secretaría de Ambiente sobre rescates de fauna y operativos de cuidado de las mascotas en San Juan.

En San Juan, la protección de los animales se puede traducir en cifras: rescates, operativos contra el tráfico ilegal, campañas de concientización y programas de salud animal configuran un mapa de acciones que impactan tanto en la biodiversidad como en la vida cotidiana de la población. En el marco del Día del Animal, la Secretaría de Ambiente expuso los resultados de este trabajo, donde cada número representa una historia de recuperación, prevención y presencia estatal en todo el territorio provincial.

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Durante el último año, el organismo profundizó su estrategia de protección de la fauna silvestre y promoción de la tenencia responsable. Entre los avances más significativos se destacan los operativos contra el tráfico ilegal, con un total de 161 actas de infracción labradas por captura, tenencia y comercialización de animales. Las aves, especialmente especies como el benteveo, figuran entre las más afectadas por el mascotismo ilegal, una práctica que continúa siendo uno de los principales desafíos para la conservación.

Para enfrentar esta problemática, se fortaleció el trabajo conjunto con fuerzas de seguridad y organismos judiciales, permitiendo intensificar controles en rutas, áreas protegidas y zonas estratégicas, además de realizar allanamientos para desarticular redes ilegales. Cada ejemplar rescatado inicia luego un proceso de evaluación sanitaria y rehabilitación, con el objetivo de determinar su posible reinserción en el hábitat natural o, en su defecto, coordinar su traslado a otras jurisdicciones.

En este contexto, uno de los casos más emblemáticos es el de Pachakamaq, un joven cóndor andino que logró recuperarse tras más de un año de tratamiento interdisciplinario, luego de sufrir un accidente. Su próxima liberación simboliza el alcance de estas políticas y el compromiso con la preservación de especies clave para el ecosistema.

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Otro eje central de la gestión es la prevención. A través de la campaña “Bajá un Cambio”, se implementó una herramienta tecnológica que permite a la ciudadanía registrar atropellamientos de fauna en rutas provinciales y nacionales. Esta información será clave para definir medidas como la instalación de pasos de fauna, señalización específica y acciones educativas en zonas críticas, incorporando la participación social como parte activa de la conservación.

En paralelo, la educación ambiental continúa consolidándose como una herramienta fundamental. Charlas en escuelas, actividades comunitarias y eventos como el Festival de las Aves promueven el conocimiento y la valoración de la fauna autóctona y migratoria, generando mayor conciencia en la población.

En materia de animales domésticos, los números también reflejan avances concretos. Desde el inicio de la gestión hasta marzo de 2026, se aplicaron 7.945 vacunas y se realizaron 7.972 esterilizaciones en toda la provincia, medidas clave para prevenir enfermedades y controlar la sobrepoblación. Además, se atendieron 1.151 denuncias por maltrato animal y 272 vinculadas a perros potencialmente peligrosos. A esto se suman 70 abordajes territoriales con servicios gratuitos de esterilización, vacunación, chipeo y desparasitación, junto con 591 chipeos específicos de perros considerados de riesgo.

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Las políticas de conservación también incluyen acciones en ecosistemas acuáticos. En el Parque de la Biodiversidad se llevaron adelante tareas de reproducción y siembra de peces, con más de 900 ejemplares de pejerrey incorporados al Dique Punta Negra entre 2024 y 2025. Asimismo, se lograron avances en la reproducción de sogyo, alcanzando más de 1.800.000 ejemplares, fortaleciendo tanto la pesca deportiva como el equilibrio ambiental.

Este espacio se consolida además como un punto de educación y recreación: más de 21.500 visitantes y cerca de 8.000 estudiantes participaron en actividades educativas, reforzando el vínculo entre y ambiente.