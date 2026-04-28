El sueño de la casa propia: 46 familias recibieron su vivienda en Chimbas

El Gobierno de San Juan avanzó con una nueva entrega de viviendas en el departamento Chimbas y sumó soluciones habitacionales para decenas de familias. En esta oportunidad, 46 hogares recibieron las llaves de sus casas en el barrio El Alba , un complejo que fue presentado como parte de la política provincial para ampliar el acceso a la vivienda.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, quien destacó el esfuerzo de la provincia para sostener la obra pública en un contexto económico complejo. “El contexto es circunstancialmente difícil, pero seguimos generando políticas de desarrollo social” , expresó. Además, subrayó que San Juan logró reactivar la obra pública y mantener equilibrio fiscal con recursos propios.

El nuevo barrio cuenta con viviendas de dos dormitorios, baño y cocina-comedor, todas equipadas con servicios básicos. A su vez, se incorporaron tres unidades adaptadas para personas con discapacidad, dos de ellas destinadas a familias con integrantes con movilidad reducida, en el marco de una política de inclusión.

La intervención incluyó también una urbanización integral: veredas, alumbrado público, arbolado, red de gas, sistema de riego, cordón cuneta y señalización, lo que permite consolidar un entorno urbano ordenado y con mejores condiciones para la vida cotidiana.

La obra había comenzado en septiembre de 2023 y finalizó en abril de 2026, dando respuesta a la demanda habitacional en una zona en expansión. Para muchos de los adjudicatarios, la entrega representa dejar atrás años de alquiler o situaciones precarias. Incluso, entre los beneficiarios hay adultos mayores que esperaron más de dos décadas para acceder a su vivienda propia.

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Desde el Gobierno remarcaron que el proyecto fue financiado íntegramente con fondos provinciales, en un escenario donde actualmente la totalidad de los barrios en ejecución en San Juan se sostiene con recursos locales. En ese marco, la entrega del barrio El Alba se suma a una política habitacional que, según datos oficiales, permitió adjudicar más de 2.000 viviendas entre 2024 y 2025.

Del acto participaron también el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio; la directora del IPV, Elina Peralta; y la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, junto a otras autoridades.