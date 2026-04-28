En su día, dónde ofrecerán la bendición a las mascotas de San Juan

En distintas parroquias de San Juan darán la bendición a las mascotas en el Día del Animal.

En el marco del Día del Animal, distintas parroquias de San Juan realizarán este 29 de abril la tradicional bendición de mascotas. La iniciativa convoca a las familias a acercarse con sus animales para participar de ceremonias que promueven el cuidado responsable y el respeto por la vida animal, con actividades en Capital, Sarmiento y Albardón.

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La propuesta se desarrollará desde las 18 y contará con espacios preparados para recibir a perros, gatos y otras mascotas que forman parte de los hogares sanjuaninos. La jornada no solo tendrá un carácter religioso, sino también de concientización comunitaria contra el maltrato animal.

En Capital, la actividad principal tendrá lugar en la Parroquia San Francisco de Asís, donde la bendición se realizará en el atrio del templo.

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En ese mismo departamento, también se sumará la Parroquia Santa Bárbara, una iniciativa impulsada por el padre Jonatan Félix, quien viene promoviendo acciones orientadas a generar conciencia sobre el respeto hacia los animales.

Por su parte, en el departamento Sarmiento, la convocatoria será en la Parroquia San Antonio de Padua. Allí, la actividad se trasladará a la Plaza Dominguito, ubicada frente al templo, donde además de la bendición se realizarán sorteos para los asistentes.

Durante la jornada, se bendecirán distintos tipos de animales, incluyendo perros, gatos, conejos, tortugas y otras especies domésticas, en un clima familiar y participativo.

Recomendaciones para asistir con mascotas

Desde la organización recordaron la importancia de cumplir con medidas básicas de seguridad para garantizar el bienestar de todos los presentes: