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Obras

Del pasto a mejoras en los accesos, el cambio de cara del Estadio del Bicentenario y el Velódromo para dos grandes eventos

Mientras se acercan la Expo Minera y la llegada de Los Pumas, los principales predios deportivos de San Juan se ponen a punto para recibir miles de visitantes.

Por Daiana Kaziura
El Estadio del Bicentenario y el Velódromo Chancay son epicentro de importantes obras de cara a la Feria Minera y el partido que jugarán Los Pumas en San Juan.

El Estadio del Bicentenario y el Velódromo Chancay son epicentro de importantes obras de cara a la Feria Minera y el partido que jugarán Los Pumas en San Juan.

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Con el césped recién sembrado, pasillos renovados y accesos en plena puesta a punto, dos de los escenarios más emblemáticos de San Juan cambian su fisonomía para recibir eventos que pondrán a la provincia en el centro de la escena nacional e internacional. El Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay atraviesan por estos días una intensa etapa de trabajos que van desde la recuperación del campo de juego hasta mejoras en salones, estacionamientos y espacios exteriores, con la mirada puesta en la Expo Internacional San Juan Minera y la llegada de Los Pumas.

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Ambas citas marcarán la agenda sanjuanina en los próximos meses. Por un lado, del 6 al 8 de mayo se desarrollará la Expo Internacional San Juan Minera, una de las ferias más importantes del sector, que convocará a empresarios, funcionarios, especialistas y delegaciones de distintos puntos del país y del exterior. Por otro, el próximo 11 de julio, la provincia volverá a recibir a Los Pumas, la selección argentina de rugby que enfrentará a Gales, en un partido que promete una importante convocatoria de público.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial activó un operativo integral de acondicionamiento para que tanto el Estadio del Bicentenario como el Velódromo Vicente Chancay estén en condiciones óptimas, no solo desde lo estético, sino también desde lo funcional y operativo.

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Uno de los puntos centrales de intervención está en el campo de juego del estadio, donde ya comenzó la preparación del césped que deberá soportar la exigencia de un encuentro internacional de alto rendimiento. El proceso no es inmediato ni sencillo: primero se realiza el corte del césped existente para dejar la superficie lista, luego se aplica la semilla Meridian Gold (especialmente utilizada para reforzar la cobertura vegetal), y posteriormente se incorpora arena para favorecer el asentamiento, nivelar el terreno y estimular el crecimiento uniforme.

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La tarea en cancha demanda alrededor de dos días de trabajo inicial y luego un período de entre 15 y 20 días para que el nuevo césped pueda ser pisado. A eso se suman al menos dos cortes posteriores antes del partido, necesarios para lograr una superficie pareja, resistente y apta para la competencia.

Pero la transformación no termina en la cancha. En paralelo, dentro del estadio también avanzan las tareas vinculadas a la feria minera. Los salones donde se desarrollarán conferencias, rondas de negocios y reuniones institucionales, incluido el espacio destinado al encuentro de gobernadores, están siendo reacondicionados con trabajos de pintura, renovación de alfombras y colocación de ploteos en superficies vidriadas.

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También se repintan pasillos, accesos y el túnel que conecta con el campo de juego, buscando que cada sector tenga una imagen renovada de cara a la llegada de visitantes y autoridades.

Los trabajos en el Velódromo

En el Velódromo Vicente Chancay, el movimiento también es constante. Allí, las tareas se concentran en el hall principal de acceso al público, la pintura general del predio, la limpieza del perímetro y la mejora de las circulaciones internas y externas.

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Uno de los sectores más intervenidos es el área de estacionamiento, donde se montará parte de la Expo Internacional San Juan Minera. En ese espacio se trabaja en el ordenamiento de canteros, el reacondicionamiento exterior y también en la reubicación del camión fuera de ruta perteneciente al sector minero, que será trasladado a una zona más adecuada dentro del predio para optimizar la circulación y la organización general.

Además, durante el desarrollo de la feria, el equipo técnico permanecerá de forma constante en el lugar para garantizar el funcionamiento de sistemas esenciales como ascensores, climatización e iluminación, fundamentales para una actividad de gran escala.

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Según detalleron desde el Ministerio de Infraestructura, encargado de la tarea, estas acciones tienen el objetivo de "preparar, ordenar y cuidar los espacios públicos que serán escenario de eventos importantes para San Juan".

"Cada tarea forma parte de una planificación que busca recibir a visitantes, delegaciones y familias en condiciones adecuadas, fortaleciendo la infraestructura provincial y acompañando el crecimiento de la provincia como sede de grandes acontecimientos", señalaron.

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