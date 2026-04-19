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Airbag causó furor en Pocito con un show lleno de luces, pogos y mucho rock

El recital de la banda de los hermanos Sardelli se extendió por más de tres horas en el Estadio del Bicentenario, con una puesta en escena cargada de efectos, clásicos de la banda e improvisaciones junto al público que incluyeron el Himno Nacional y un icónico tema de rock internacional. Fotos: Gabriel Iturrieta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El recital de Airbag tuvo luces, humo, llamas de fuego, máscaras, papelitos y una puesta en escena que acompañó un concierto que se extendió por más de tres horas en el estacionamiento del Estadio San Juan del Bicentenario. La banda repasó gran parte de su discografía con momentos de alto voltaje y otros más íntimos.

Entre los temas destacados de la noche se escucharon “Nuca lo olvides”, “Pensamientos” y “Asuntos pendientes”, interpretados por Pato Sardelli, mientras que su hermano Guido brilló en canciones como “Anarquía en Buenos Aires”, “Como un diamante” y “Apocalipsis confort”. El clima de pogo se mantuvo firme con clásicos como “Huracán”, “Colombiana” y “Cuchillos”.

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Uno de los momentos más celebrados llegó con las improvisaciones junto al público, donde los hermanos Sardelli sorprendieron al tocar el Himno Nacional Argentino y una versión de “Johnny B. Goode”, clásico del rock internacional que encendió aún más la noche sanjuanina.

El cierre estuvo a la altura del espectáculo: “Solo aquí” fue el último tema de la jornada, acompañado de fuegos artificiales y un mensaje final de Patricio Sardelli que selló la velada: “Nos vemos pronto San Juan”.

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