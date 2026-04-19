Tensión en Rawson por un hombre que terminó baleado

Un violento episodio se registró durante la noche del sábado en Rawson. Un hombre resultó herido de un disparo en circunstancias que aún son materia de investigación.

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Según indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió en inmediaciones de calle 5 y Vidart, una zona que fue intervenida por personal policial tras el aviso de la presencia de una persona herida.

Hasta el momento, las autoridades no lograron establecer con precisión la mecánica del hecho, ni se informó si hubo personas detenidas vinculadas al ataque.

Tampoco trascendió la identidad del hombre baleado ni su estado de salud, información que permanece bajo reserva mientras avanza la investigación.

En el caso interviene la UFI Genérica, que quedó a cargo de las primeras medidas judiciales, junto a efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna, quienes trabajan para reconstruir lo ocurrido.