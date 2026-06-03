Abrió su local de ropa en Sarmiento y a los 15 días se lo arrasaron: el ladrón, condenado con cárcel

La ilusión de un nuevo comienzo comercial en Sarmiento se transformó en pesadilla en cuestión de dos semanas. Una comerciante que había logrado abrir las puertas de su tienda de ropa femenina, llamada “ALAYA” -ubicada en la esquina de Rivadavia y Lápida, en Media Agua-, sufrió un devastador robo que amenazó con arruinar su inversión. Sin embargo, la rápida respuesta policial y una investigación fiscal implacable terminaron por acorralar al delincuente, quien no tuvo más opción que aceptar su culpabilidad.

Tribunales La sacó barata: atacó a "traición" a una mujer dándole 10 puntazos y recibió una pena que la dejó libre

El autor del hecho fue identificado como Hugo Ramón Mercado (39 años) , un hombre con un frondoso prontuario delictivo que, tras intentar ensayar diversas excusas frente a las autoridades, terminó tras las rejas del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

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Un golpe brutal en la madrugada

El hecho delictivo ocurrió durante la madrugada del pasado lunes 1 de junio de 2026. Aprovechando la escasa circulación y la oscuridad de la zona, Mercado se acercó hasta el local comercial. Sin dudarlo, destruyó por completo el vidrio del panel delantero de la vidriera.

Una vez adentro, el malviviente arrasó con todo lo que pudo: sustrajo más de 50 prendas de vestir de mujer y las introdujo en una bolsa de nailon de grandes dimensiones para luego darse a la fuga.

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La denuncia de la damnificada activó de inmediato un importante despliegue coordinado por la UFI Delitos Contra la Propiedad. La dirección de la investigación quedó a cargo del fiscal Oscar Andrés Ghilardi, junto al ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, quienes trabajaron en conjunto con el personal policial de la Comisaría 8va.

La clave para desbaratar los planes del ladrón estuvo en la tecnología y el patrullaje. A través del seguimiento en tiempo real de las cámaras de seguridad del CISEM, los operadores lograron divisar a un sujeto con actitud sospechosa caminando por las inmediaciones de calle Muro Bustos y Quiroga, en Media Agua, cargando un bulto de gran tamaño.

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Alrededor de las 19:40 horas de ese mismo lunes, un móvil policial que realizaba recorridas de seguridad interceptó a Mercado. Al notar la presencia de los uniformados e intentar ser entrevistado, el delincuente arrojó la enorme bolsa de nailon al suelo y emprendió una veloz huida corriendo. La fuga duró apenas unos pocos metros, ya que los efectivos lograron reducirlo y aprehenderlo de inmediato.

Al revisar el interior de la bolsa que el sospechoso había descartado, los policías confirmaron las sospechas: allí se encontraban las 50 prendas de mujer robadas horas antes en "ALAYA". La totalidad de la mercadería fue recuperada y, posteriormente, restituida a su dueña.

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En Tribunales, el caso se resolvió por la vía rápida debido a la contundencia de las pruebas. Representado por la defensora oficial Sandra Leveque, Hugo Ramón Mercado intentó desvincularse del robo en un primer momento. Al inicio de la audiencia de formalización, el imputado comenzó a dar nombres de terceras personas en un intento por desviar la atención de los investigadores y culpar a otros.

Sin embargo, ante el peso de los registros fílmicos, el secuestro de la ropa en su poder y la sólida acusación fiscal, Mercado terminó por quebrar su estrategia. El imputado admitió su culpabilidad y aceptó firmar un juicio en modalidad de acuerdo abreviado.

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Finalmente, el juez de Garantías, Alberto Caballero, homologó el acuerdo y condenó a Hugo Ramón Mercado a sufrir la pena de 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

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Un delincuente es reincidente

La situación procesal de Mercado era sumamente complicada debido a sus antecedentes penales vigentes. Según su planilla prontuarial, el sujeto ya registraba condenas previas:

El 22 de septiembre de 2023, el fuero de Flagrancia lo había condenado a 1 año de prisión de ejecución condicional (en suspenso).

Apenas unos días después, el 28 de septiembre de 2023, recibió otra condena de 6 meses de prisión efectiva.

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En aquella oportunidad, la Justicia unificó ambas penas en 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, condena total que Mercado terminó de cumplir el pasado 21 de marzo de 2025.