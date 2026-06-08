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Tribunales

Condenaron a 4 años de prisión al hombre que manejaba drogado y provocó una doble tragedia en 9 de Julio

A la pena la cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial. A pesar de que el fallo no está firme, se le dictó la prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcos Gabriel Pereyra fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir vehículos por la doble tragedia vial ocurrida el 19 de enero de 2025.

Marcos Gabriel Pereyra fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir vehículos por la doble tragedia vial ocurrida el 19 de enero de 2025.

Marcos Gabriel Pereyra fue condenado este lunes a cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir vehículos por la doble tragedia vial ocurrida el 19 de enero de 2025 en 9 de Julio. Además, aunque la sentencia aún no se encuentra firme, el tribunal dispuso que permanezca detenido bajo prisión preventiva y cumpla la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

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La resolución fue dictada en el marco del juicio que analizó las responsabilidades penales del conductor, quien manejaba bajo los efectos de la cocaína cuando protagonizó el siniestro que terminó con la vida de Juan Torres, que circulaba en otro vehículo, y de Mirko Aballay, quien viajaba como acompañante de Pereyra.

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Durante el proceso, presidido por el juez Sergio López Martí, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acusado incurrió en el delito de homicidio culposo por conducción imprudente de un vehículo con motor triplemente agravado. La acusación estuvo a cargo del fiscal Iván Grassi, en reemplazo de Sebastián Gómez, junto a la ayudante fiscal Agostina Pérez.

La calificación legal contempló tres agravantes de especial relevancia: la conducción bajo los efectos de estupefacientes, la denominada culpa temeraria y la existencia de dos víctimas fatales como consecuencia de la maniobra imprudente.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " CONDENA POR LA DOBLE TRAGEDIA VIAL DE 9 DE JULIO Marcos Gabriel Pereyra fue condenado a 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para conducir por la muerte de Juan Torres y Mirko Aballay en el siniestro ocurrido el 19 de enero de 2025. El tribunal lo encontró responsable de homicidio culposo triplemente agravado, al considerar que conducía bajo los efectos de la cocaína, actuó con culpa temeraria y provocó la muerte de dos personas. Aunque la sentencia aún no está firme, los jueces dispusieron su prisión preventiva, por lo que deberá permanecer detenido y cumplir la pena en el penal mientras avanza el proceso de revisión. Mirá el momento en que se conoció el veredicto. Más información en @tiempodesanjuan #condena #dobletragedia #9dejulio #policiales #tiempodesanjuan"
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Según la investigación, los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de cocaína en el organismo de Pereyra al momento del hecho. Para la fiscalía, esta circunstancia afectó gravemente sus capacidades para conducir y fue determinante en la secuencia que derivó en el fatal desenlace.

A lo largo de las audiencias, la acusación sostuvo que no se trató de un accidente de tránsito común, sino de una conducta marcada por un alto grado de irresponsabilidad y desprecio por las normas básicas de seguridad vial. En ese sentido, remarcó que la tragedia era una consecuencia previsible del estado en que se encontraba el conductor.

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Por su parte, la defensa de Pereyra estuvo representada por los abogados Marcelo Fernández Valdez y Nadia Derka, quienes cuestionaron distintos aspectos de la acusación durante el debate.

Con la sentencia ya conocida, las familias de las víctimas obtuvieron una primera respuesta judicial tras más de un año de espera. No obstante, el fallo aún puede ser revisado por instancias superiores. Mientras tanto, la decisión del tribunal de ordenar la prisión preventiva implica que Pereyra permanecerá privado de su libertad hasta que la condena adquiera firmeza o se resuelvan los recursos correspondientes.

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