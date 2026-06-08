Despiden al motociclista que hallaron sin vida en Ullum

La muerte de Marcelo Eduardo Carvajal , el motociclista de 28 años que fue encontrado sin vida en Ullum tras varias horas de búsqueda, causó un profundo impacto entre familiares, amigos y vecinos. Durante las últimas horas comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida en las redes sociales y se conocieron los detalles de su velatorio y sepelio.

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"Hay personas que pasan por la vida dejando una marca imposible de borrar. Gracias por tu amistad sincera, por tu compañía y por cada recuerdo que nos regalaste. Tu recuerdo vivirá siempre en cada uno de nosotros", expresaron en una de las publicaciones difundidas durante las últimas horas, donde además informaron los detalles del último adiós.

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Según comunicaron sus seres queridos, los restos de Carvajal serán velados en la sala velatoria de Ullum, mientras que el entierro se realizará este 8 de junio a las 15. Para quienes deseen acompañar a la familia, se dispuso un colectivo que partirá a las 13 desde Villa Donisa y recorrerá distintos puntos del departamento antes de dirigirse al cementerio.

El joven, oriundo de Zonda, había salido durante la jornada del sábado a realizar un recorrido en una motocicleta enduro marca Mondial. Con el paso de las horas, al no regresar a su domicilio ni responder los llamados de sus familiares, comenzó una búsqueda informal encabezada por personas de su entorno.

La búsqueda concluyó de la peor manera cuando Carvajal fue encontrado sin vida en una zona cercana a una ruta del departamento Ullum. Las primeras versiones indican que habría perdido el control del rodado y caído por un barranco de aproximadamente dos metros de profundidad. Sin embargo, esa hipótesis todavía es materia de investigación y deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.