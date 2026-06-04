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Judiciales

El conductor que atropelló y mató a un motociclista tras cruzarse de carril fue condenado en un juicio abreviado

El siniestro fue en julio del 2025, cerca de la esquina de Perona y Rivadavia, en Rawson. El condenado no irá a prisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En tribunales hubo novedades en torno a la trágica muerte de Jorge Darío Pérez, el motociclista que perdió la vida a mediados del año pasado en Rawson. Tras un acuerdo de juicio abreviado entre las partes, el conductor del automóvil que provocó el fatal desenlace fue condenado, aunque bajo una modalidad que le permitirá mantener su libertad.

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El trágico episodio ocurrió el 11 de julio de 2025, aproximadamente a las 20:40 horas. Por la calle Perona, con sentido Este-Oeste, circulaba un automóvil Peugeot 307 conducido por Orlando Nelson Palacio. En sentido contrario (Oeste-Este), por la misma arteria, lo hacía Pérez a bordo de una motocicleta Motomel Blitz 110 c.c.

Al arribar a la intersección con la calle Rivadavia, Palacio inició una maniobra de giro hacia su izquierda con la intención de incorporarse a dicha arteria en dirección Sur. Al hacerlo, invadió de manera imprudente, negligente y antirreglamentaria el carril de circulación contrario.

Pérez no pudo evitar el impacto frontal de su motocicleta contra el lateral anterior derecho y, posteriormente, contra el lateral derecho del Peugeot. La reconstrucción fiscal determinó que la conducta de Palacio constituyó la causa eficiente y determinante del siniestro, al generar un riesgo jurídicamente desaprobado que terminó con la vida del motociclista.

A raíz de la violencia del impacto, Pérez fue despedido del rodado y cayó pesadamente sobre la calzada. El personal médico del servicio de emergencias 107 que arribó al lugar solo pudo constatar el deceso de la víctima en el acto.

La muerte de Jorge Darío Pérez se produjo de forma directa como consecuencia de una parálisis bulbar secundaria a lesión cervical, lesiones que guardan relación causal directa e inmediata con el siniestro vial.

Las partes validaron un acuerdo de juicio abreviado ante la Jueza de Garantías, Flavia Allende. La acusación estuvo en manos de los representantes del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Dr. Nicolás Schiattino (subrogando a Iván Grassi) y el ayudante fiscal Dr. Pablo Orellano; mientras que la defensa del imputado fue ejercida por Benjamín Balmaceda.

Tras la ratificación del acuerdo, Orlando Nelson Palacio fue condenado a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional, lo que significa que no irá al penal. Asimismo, se le aplicó una pena de 5 años de inhabilitación especial para conducir cualquier tipo de vehículo con motor.

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