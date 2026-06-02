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Justicia

La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna

Tras finalizar las entrevistas a 171 postulantes, el Consejo de la Magistratura se prepara para definir los nombres que serán elevados para cubrir vacantes en la Cámara Laboral, la Fiscalía de Cámara y la Asesoría de Menores. Qué pasa con las vacantes en la Cámara de Paz Letrada.

Por Florencia García
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Este martes, el Consejo de la Magistratura finanizó las entrevistas correspondientes a tres jugosos cargos judiciales, proceso que convocó a 171 abogados interesados, y con ello la expectativa está puesta en la conformación de las ternas que serán elevadas para avanzar con las designaciones.

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Según confirmó a Tiempo de San Juan la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura Fernanda Paredes, este martes concluyeron las entrevistas personales de los postulantes que compiten por los cargos de juez de Cámara Laboral, una vacante que quedó disponible luego de que el exmagistrado Guillermo Baigorrí fuera designado como fiscal General, Fiscal de Cámara, puesto que quedó libre tras la jubilación de Leticia Ferrón y Asesor Oficial de Menores. Finalizado este proceso, se espera que la semana próxima se defina la terna.

Sin embargo, no todos los concursos avanzan al mismo ritmo. Respecto de las dos vacantes existentes en la Cámara de Paz Letrada, que quedaron vacantes por la muerte del juez Juan Luis Romero y la renuncia del juez Víctor Bazán, que se jubiló por incapacidad, Paredes indicó que todavía no existe un cronograma definido para continuar con el proceso.

Resolver dichas vacantes es de urgencia.Pues la Cámara que atiende la demanda de diversos fueros funciona con un solo juez titular, Fernando Vargas, y dos magistrados subrogantes, quienes deben dividir su tiempo entre sus salas de origen y la repartición judicial que resuelve las apelaciones.

Un concurso atravesado por una situación particular

El proceso para cubrir las vacantes en la Cámara Laboral, Fiscalía de Cámara y Asesoría de Menores estuvo marcado por una situación institucional que obligó al Consejo de la Magistratura a realizar modificaciones en su integración. La representante del Foro de Abogados, Valeria Torres, decidió excusarse de participar en el concurso debido a que su pareja, el abogado Roy Kirby, es uno de los postulantes que aspira al cargo de juez de Cámara Laboral.

En un principio trascendió que Torres habría planteado la posibilidad de intervenir parcialmente en el proceso y abstenerse únicamente en la evaluación vinculada al cargo laboral. Sin embargo, esa alternativa no habría prosperado dentro del organismo.

A partir de la excusación de Torres surgió otro inconveniente inesperado. La primera suplente designada para reemplazarla, Vanesa Mestre, había presentado su renuncia al cargo a mediados del año pasado al participar de uno de los concursos judiciales. No obstante, fuentes vinculadas al proceso señalaron que el Foro de Abogados no habría comunicado formalmente esa situación al Consejo de la Magistratura, que tomó conocimiento de la novedad recientemente.

Por su parte, el segundo suplente, Marcelo García Lloveras, tampoco podía intervenir debido a que también figura entre los postulantes de uno de los cargos concursados.

Finalmente, el Foro de Abogados resolvió convocar a Mestre para ocupar el lugar de Torres durante este concurso. Desde la institución sostuvieron que su mandato como suplente continuaba vigente y que, al tratarse de una carga pública, debía asumir la representación para la que fue elegida.

En tanto, para el futuro concurso destinado a cubrir las vacantes en la Cámara de Paz Letrada, Valeria Torres podrá intervenir normalmente, ya que en ese proceso no existe incompatibilidad alguna derivada de la participación de su pareja.

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