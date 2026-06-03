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Quedó preso en el Penal

Rivadavia: lo denunciaron por abuso sexual y él alega que es una represalia porque quiere separarse

La investigación penal preparatoria está a cargo de la UFI CAVIG. Por decisión del juez de Garantías Roberto Montilla, el sospechoso pasará los próximos meses tras las rejas mientras se instruye la causa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Justicia sanjuanina, a través de la UFI CAVIG, investiga un presunto abuso sexual con acceso carnal contra una mujer oriunda de Rivadavia. Según la denuncia de la víctima, su pareja la obligó a tener relaciones sexuales aprovechándose de que se encontraba dormida tras haber ingerido un ansiolítico (clonazepam) y a pesar de manifestar que estaba indispuesta.

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Por su parte, el acusado ofreció una versión completamente distinta: aseguró que el encuentro fue consentido, negó cualquier tipo de coacción y afirmó que la denuncia es una represalia de la mujer debido a sus intenciones de terminar la relación que mantenían desde hace seis años.

La presentación judicial contra el hombre de 36 años, identificado por sus iniciales R.M., se radicó el pasado 27 de mayo. La denunciante relató que esa noche tomó la medicación antes de acostarse junto a su pareja. En ese momento, el sujeto habría comenzado a insistirle para mantener relaciones bajo la frase: “Dale, demostremos que estamos bien”.

A pesar de las reiteradas negativas de la mujer para que depusiera su actitud, el hombre continuó. Según consta en el expediente, durante el hecho el agresor repetía frases incoherentes como “Mirá, culeado, es mía”, sin que la víctima lograra comprender a quién se refería.

Horas antes de que se formalizara la denuncia, la pareja protagonizó una fuerte discusión en la que ella le recriminó la violación. En ese contexto, R.M. armó un bolso con sus pertenencias y, tras un violento forcejeo entre ambos, comenzó a golpearla. La agresión física cesó únicamente gracias a la intervención de un tercero que ingresó a la vivienda y logró separarlos.

La UFI CAVIG, liderada por la fiscal Bazán, detalló que la víctima recibió de inmediato asistencia y acompañamiento psicológico. Asimismo, el informe de riesgo reveló que la mujer se encontraba inmersa en un contexto de extrema violencia de género, alcanzando un índice crítico de 29 puntos.

Ante este panorama, la fiscalía solicitó al juez Roberto Montilla la prisión preventiva para R.M., imputándole provisionalmente los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con lesiones leves, ambos agravados por el vínculo y por mediar violencia de género.

A pesar de la fuerte oposición de la defensora oficial, Sandra Leveque -quien sostuvo la inocencia absoluta de su asistido-, el magistrado hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal.

La defensa del imputado

R.M., quien se mostró sorprendido ante la gravedad de la acusación fiscal, declaró en la audiencia y dio su testimonio. Aseguró que las relaciones sexuales ocurrieron antes de que la mujer tomara los fármacos, afirmando además que ella suele automedicarse y que habitualmente se encuentra bajo los efectos del sueño al regresar del trabajo.

El imputado también declaró que esa noche ambos habían consumido cocaína después de cenar a pedido de ella. Respecto a las marcas físicas de la víctima, alegó legítima defensa: “Ella me pegó a mí porque yo me quería ir de la casa, la relación no daba para más. Me defendí; puede que le haya pegado en la pierna, pero fue para protegerme”.

Durante la audiencia, el hombre rechazó tajantemente el cargo de abuso: “Jamás la forcé. Tengo una hija con otra pareja, ¿cómo me va a mirar ella ahora?”. En sintonía, su abogada defensora argumentó que el detenido presentaba mordeduras y otras escoriaciones provocadas por la denunciante.

Pese a sus argumentos, R.M. fue formalmente imputado y trasladado al Servicio Penitenciario Provincial por un plazo de dos meses. No obstante, la doctora Leveque confirmó que ya impugnó la medida cautelar y permanece a la espera de una nueva fecha de audiencia para revertir el fallo.

Dato: durante la audiencia un abogado particular -Pardo- se presentó y dijo que había sido contratado por la familia. Pero al frente siguió la doctora Leveque. No se sabe si cambiará en el transcurso de los días.

Chapa de violencia de género 1

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