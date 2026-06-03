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¡Gran actuación!

La sanjuanina Sara Toia se consagró subcampeona mundial de patinaje artístico en Italia

Frente a las mejores exponentes del planeta, la joven logró una destacada actuación que le permitió subir al segundo escalón del podio y dejar nuevamente al deporte local entre los protagonistas de la escena internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La patinadora sanjuanina Sara Toia, integrante del seleccionado argentino y representante del Fantasías Club, afiliado a la Federación Sanjuanina de Patín, se consagró subcampeona en la Final de la Copa del Mundo de Patinaje Artístico, disputada en Italia. Frente a las mejores exponentes del planeta, la joven logró una destacada actuación que le permitió subir al segundo escalón del podio y dejar nuevamente al deporte argentino entre los protagonistas de la escena internacional.

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El resultado refleja años de esfuerzo, disciplina y preparación, valores que caracterizan a quienes representan al país en las competencias más exigentes del mundo. Desde San Juan hacia los escenarios internacionales, Sara continúa consolidándose como una de las máximas referentes nacionales de la disciplina.

Durante la competencia, la representante argentina exhibió un alto nivel técnico y artístico, alcanzando una puntuación que le permitió quedarse con la medalla de plata y cerrar una actuación memorable en suelo italiano.

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En la clasificación final de la categoría Youth Ladies, la italiana Ludovica Sarah Vecchi se quedó con el primer puesto con 117,88 puntos, mientras que la sanjuanina Sara Toia, representante de la Argentina, obtuvo la medalla de plata con 115,02 unidades. El tercer lugar del podio fue para otra italiana, Ersilia Porciello, quien finalizó con 113,31 puntos. La diferencia mínima entre las tres competidoras reflejó el alto nivel de una final que reunió a las mejores patinadoras juveniles del mundo.

El subcampeonato mundial obtenido en Italia representa un nuevo motivo de orgullo para la Argentina y para San Juan, tierra de grandes exponentes de los deportes sobre ruedas. La medalla de plata conseguida por Sara Toia confirma que el talento, acompañado por el trabajo constante y la pasión, puede alcanzar los máximos escenarios del deporte mundial.

Con esta actuación, la sanjuanina volvió a escribir una página destacada para el deporte argentino, llevando los colores nacionales al podio de la Copa del Mundo y reafirmando el prestigio del patinaje artístico sanjuanino en el ámbito internacional.

Así, con hechos y resultados verificables, San Juan continúa construyendo oportunidades para sus deportistas y fortaleciendo el camino hacia un futuro con más desarrollo, más inclusión y más presencia en las grandes competencias del mundo.

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