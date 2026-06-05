Una reconocida abogada sanjuanina recordó sus anécdotas y su devoción por el Indio Solari

La muerte de Indio Solari generó una ola de mensajes de despedida en todo el país. Entre quienes expresaron públicamente su dolor estuvo Graciana Peñafort, la reconocida abogada sanjuanina que recordó el impacto que tuvo la música del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en distintas etapas de su vida.

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A través de sus redes sociales, Peñafort compartió una reflexión cargada de recuerdos personales y referencias a canciones que acompañaron su crecimiento desde la adolescencia. "Yo era piba, piba bastante boluda creciendo en San Juan, lejos de todo, y un día me topé con Los Redondos y descubrí un mundo allá afuera y la poesía para explicarlo. Gracias al Indio crecer fue menos duro", escribió.

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En el extenso mensaje, la abogada evocó también su primer amor adolescente, los viajes para ver al músico en vivo y la influencia que tuvieron sus letras en momentos complejos. "Me escapé para verte a los 19, te seguí adorando a lo largo de los años y pude verte varias veces", recordó.

Peñafort aseguró que algunas de las frases más emblemáticas de Solari se transformaron en verdaderos mantras personales. Entre ellas mencionó "Vivir solo cuesta vida" y "Todavía no usé mi milagro de hoy", versos que, según relató, la ayudaron a seguir adelante en los días difíciles.

"Fue amor, porque jamás tuve que regatear, me diste belleza, infinita belleza", expresó en otro tramo de la despedida. "Fue amor, porque jamás tuve que regatear, me diste belleza, infinita belleza", expresó en otro tramo de la despedida.

El mensaje concluyó con una emotiva despedida al artista: "Y te despido con la certeza que donde sea que estés, en mi memoria y en mi vida vas a seguir cantando y yo voy a seguir intentando hacer la revolución con una canción de amor. Gracias por tanto. Gracias por todo".

Nacida en San Juan, Graciana Peñafort es una de las abogadas más reconocidas del país. Especialista en derecho administrativo, tuvo un rol central en la defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y se convirtió en una figura cercana a los gobiernos kirchneristas. Con el paso de los años ocupó distintos cargos públicos, integró equipos de defensa de exfuncionarios nacionales y actualmente se desempeña como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.