La lomoteca chimbera con un cuadro único del Indio y su dueño fanático

La noticia de la muerte del Indio Solari sacudió este viernes a miles de seguidores en todo el país. En San Juan, uno de esos homenajes silenciosos está colgado desde hace años en una pared de una lomoteca de Chimbas , donde una imagen del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se convirtió en una atracción para clientes y visitantes.

El dueño de la lomoteca "A la Chapa" es César Navas. Aunque asegura que no se considera un fanático extremo, reconoce la admiración que siente por el músico y por las letras de sus canciones. Esa admiración quedó plasmada en un enorme cuadro que ocupa un lugar privilegiado dentro del local.

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"Es una foto casual que no la tiene nadie. Lo especial son los lentes, porque en realidad son dos espejos. Cuando lo empezás a mirar te das cuenta del detalle y queda espectacular", relató a Tiempo de San Juan.

La obra, impresa sobre lona y de gran tamaño, suele captar la atención de quienes ingresan al comercio. Según contó Navas, visitantes de distintos lugares se detienen a observarla y hasta le toman fotografías. "Ha venido gente de España, de Chile, y siempre le sacan fotos. Vos entrás al negocio y lo primero que ves es al Indio", comentó.

La historia del cuadro también tiene una anécdota especial. El chimbero explicó que pertenecía a un amigo que estaba iniciando una peluquería. Cuando lo vio, quedó fascinado y comenzó a insistir para conseguirlo. "No me lo quería dar. Después, para mi cumpleaños, me lo regaló y desde entonces quedó conmigo", recordó entre risas.

Con el paso del tiempo, el amigo volvió a abrir su peluquería y cada tanto le reclama la pieza. Sin embargo, Navas tiene una respuesta inalterable: "Le digo que los regalos no se devuelven".

Además del cuadro que exhibe en la lomoteca, conserva otro similar en su vivienda. Para él, la imagen representa mucho más que una decoración. "Las letras que tenía eran increíbles. Escuchabas una canción y te identificabas con algo que estabas viviendo. Si estabas mal de amores, te pegaba; si estabas pasando otra situación, también", explicó.

Paradójicamente, nunca pudo verlo en vivo. Aun así, siguió de cerca su carrera y recuerda una entrevista en la que el conductor Mario Pergolini le preguntó si un recital sería el último de su trayectoria. "Él dijo que no, pero terminó siendo el último show. En ese momento estaba bien", recordó.

Para Navas, el Indio fue una figura irrepetible dentro del rock argentino. "Era un tipo sencillo, único. Hizo shows gigantescos, con el pogo más grande del mundo. Siempre movió multitudes", afirmó.

Mientras la noticia de su fallecimiento recorre el país, en "A la Chapa" el homenaje continúa colgado en una pared. Y, según promete su dueño, ocupará un lugar todavía más visible. "Lo voy a poner donde más se vea. A mí me gusta el loco y va a estar siempre. El día que yo me vaya, se va conmigo", concluyó.