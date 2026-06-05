viernes 5 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La música de luto

La lomoteca chimbera con un cuadro único del Indio y su dueño fanático

César Navas es el dueño de "A la Chapa", en Chimbas, y un cuadro al Indio Solari es el que llama la atención a todos los comensales. "Es único y tengo otro en mi casa", contó a Tiempo de San Juan en el día del fallecimiento del músico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
a la chapa

La noticia de la muerte del Indio Solari sacudió este viernes a miles de seguidores en todo el país. En San Juan, uno de esos homenajes silenciosos está colgado desde hace años en una pared de una lomoteca de Chimbas, donde una imagen del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se convirtió en una atracción para clientes y visitantes.

El dueño de la lomoteca "A la Chapa" es César Navas. Aunque asegura que no se considera un fanático extremo, reconoce la admiración que siente por el músico y por las letras de sus canciones. Esa admiración quedó plasmada en un enorme cuadro que ocupa un lugar privilegiado dentro del local.

WhatsApp Image 2026-06-05 at 13.54.12

"Es una foto casual que no la tiene nadie. Lo especial son los lentes, porque en realidad son dos espejos. Cuando lo empezás a mirar te das cuenta del detalle y queda espectacular", relató a Tiempo de San Juan.

La obra, impresa sobre lona y de gran tamaño, suele captar la atención de quienes ingresan al comercio. Según contó Navas, visitantes de distintos lugares se detienen a observarla y hasta le toman fotografías. "Ha venido gente de España, de Chile, y siempre le sacan fotos. Vos entrás al negocio y lo primero que ves es al Indio", comentó.

La historia del cuadro también tiene una anécdota especial. El chimbero explicó que pertenecía a un amigo que estaba iniciando una peluquería. Cuando lo vio, quedó fascinado y comenzó a insistir para conseguirlo. "No me lo quería dar. Después, para mi cumpleaños, me lo regaló y desde entonces quedó conmigo", recordó entre risas.

Con el paso del tiempo, el amigo volvió a abrir su peluquería y cada tanto le reclama la pieza. Sin embargo, Navas tiene una respuesta inalterable: "Le digo que los regalos no se devuelven".

Además del cuadro que exhibe en la lomoteca, conserva otro similar en su vivienda. Para él, la imagen representa mucho más que una decoración. "Las letras que tenía eran increíbles. Escuchabas una canción y te identificabas con algo que estabas viviendo. Si estabas mal de amores, te pegaba; si estabas pasando otra situación, también", explicó.

Paradójicamente, nunca pudo verlo en vivo. Aun así, siguió de cerca su carrera y recuerda una entrevista en la que el conductor Mario Pergolini le preguntó si un recital sería el último de su trayectoria. "Él dijo que no, pero terminó siendo el último show. En ese momento estaba bien", recordó.

Para Navas, el Indio fue una figura irrepetible dentro del rock argentino. "Era un tipo sencillo, único. Hizo shows gigantescos, con el pogo más grande del mundo. Siempre movió multitudes", afirmó.

Mientras la noticia de su fallecimiento recorre el país, en "A la Chapa" el homenaje continúa colgado en una pared. Y, según promete su dueño, ocupará un lugar todavía más visible. "Lo voy a poner donde más se vea. A mí me gusta el loco y va a estar siempre. El día que yo me vaya, se va conmigo", concluyó.

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años video
Giro inesperado

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan
Perfil

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan
Tras varias décadas

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan

Quién está detrás del crítico de moda de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa video
Pal gueto vip

Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa

El hecho ocurrió en la plaza del barrio Sarmiento, en Chimbas.
Atraco callejero

Dos chicas fueron asaltadas a punta de pistola por tres sujetos en una plaza de Chimbas

Te Puede Interesar

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda
Bajó las persianas

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo
Villa Estornell

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo

Falleció el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock
La cultura, de luto

Falleció el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock

El vino sanjuanino viajará a granel para ser enlatado y comercializado en el mercado norteamericano. Antigua Bodega concretó su primera exportación directa de Pinot Grigio a Estados Unidos. 
Nuevos horizontes

El vino blanco de San Juan abre un nicho estratégico en las góndolas de EE.UU.

Intentó robar en un mayorista de Rawson, pero lo descubrieron porque lo conocían de otros delitos en el local
Lo atraparon

Intentó robar en un mayorista de Rawson, pero lo descubrieron porque lo conocían de otros delitos en el local