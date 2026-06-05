Concepción: condenan a un hombre por acuchillar a su novia y descubren que ya la había atropellado el año pasado

En una audiencia celebrada en la jornada de este viernes, la justicia condenó al operario minero de apellido Andrade, en el marco de una causa penal por graves hechos de violencia de género cometidos contra su pareja en la localidad de Concepción, en Capital. El imputado, quien llegó a los tribunales en calidad de detenido, recuperó la libertad tras sellar un acuerdo de juicio abreviado que le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional , luego de verse acorralado por un cúmulo de pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal.

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Dato: la denunciante dijo que Andrade tenía fotos y videos íntimos de ella y solicitó que, antes de que sea devuelto al ahora condenado, sea sanitizado para que no tenga ese material.

WhatsApp Image 2026-06-05 at 13.56.09 (2) Ayudante fiscal Omar Galeano y el fiscal Alberto Martinez de UFI CAVIG.

La resolución judicial unificó dos legajos acusatorios de extrema gravedad. El hecho más reciente y que aceleró los tiempos procesales ocurrió el pasado 29 de mayo, cuando la víctima logró escapar en condiciones desesperadas de la vivienda que compartían, luego de haber permanecido privada de su libertad, sufrir agresiones con un arma blanca, vejaciones (la orinó) e intentos de abuso sexual. Por la complejidad y la naturaleza de las vejaciones denunciadas, la investigación penal preparatoria -que inicialmente comenzó bajo la órbita del sistema de Flagrancia- fue derivada a la UFI CAVIG para un abordaje especializado.

WhatsApp Image 2026-06-05 at 13.56.09 (1) Defensora del acusado, María Filomena Noriega.

Durante el transcurso de la audiencia, la fiscalía expuso que Andrade ya arrastraba un antecedente penal inmediato con la misma denunciante. En marzo de 2025, el acusado había sido denunciado por la mujer tras protagonizar un violento episodio en la vía pública donde terminó atropellándola con un vehículo, lo que en su momento derivó en una imputación por el delito de lesiones graves. La acumulación de evidencias de ambos expedientes dejó sin margen de maniobra a la defensa.

El acuerdo de juicio abreviado fue coordinado entre el fiscal Alberto Martínez y el ayudante fiscal Omar Galeano, en representación de la UFI CAVIG, y la abogada defensora del imputado, la doctora María Filomena Noriega. Los términos del convenio fueron presentados ante la jueza de Garantías, Celia Maldonado de Álvarez, quien tras analizar la legalidad del acto homologó el pacto y declaró a Andrade penalmente responsable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género, coacción agravada por el uso de arma, todo ello en concurso real con el delito de lesiones graves por el hecho automovilístico previo.

WhatsApp Image 2026-06-05 at 13.56.08 Jueza de Garantías, Celia Maldonado de Álvarez

A pesar de haber sido beneficiado con la ejecución condicional de la pena, lo que le permitió abandonar su celda, el condenado deberá someterse a estrictas reglas de conducta para mantener su estado de libertad. La magistrada dispuso la prohibición absoluta de acercamiento a la víctima en un radio no menor a los 200 metros y le impuso la obligatoriedad de realizar un tratamiento psicológico especializado en violencia de género, cuyo cumplimiento será supervisado periódicamente por la justicia de ejecución penal.