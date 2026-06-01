Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Un operario minero fue detenido en Concepción después de golpear, acuchillar y orinar encima de su pareja, a la que además intentó violar. El sujeto mantuvo encerrada a la mujer hasta que ésta pudo escapar y llegó casi desnuda a la Comisaría 2da a pedir ayuda. Minutos después, él terminó apresado en su casa mientras limpiaba la sangre.

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El brutal caso de violencia de género ocurrió el viernes pasado a primera hora de la mañana, pero recién trascendió este lunes. El detenido fue identificado como J.E. Andrade, de 44 años, quien fue apresado ese día y actualmente se encuentra alojado en la Comisaría 2da a disposición del fiscal Fernando Bonomo y el ayudante fiscal Mario Quiroga, de la UFI de Flagrancia.

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La causa iba a ser formalizada este lunes por la mañana en Flagrancia ante el juez Ricardo Grossi por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género. De hecho, Andrada fue llevado a la audiencia, con la asistencia de la abogada defensora María Filomena Noriega. Sin embargo, el fiscal Bonomo pidió extender la prisión preventiva y pasar a un cuarto intermedio hasta tanto analicen si corresponde derivar la causa a la UFI CAVIG, dado que el imputado podría ser investigado también por un delito sexual. Esto último porque la víctima aseguró que el sujeto intentó abusar de ella.

image El fiscal Fernando Bonomo, quien investiga el caso.

La víctima es una mujer de 43 años que convivía con Andrade en un departamento de alquiler de la calle Jujuy, en Concepción. Según la investigación, todo comenzó durante la madrugada del viernes, cuando la pareja compartía una reunión junto al cuñado del sospechoso. En medio de una conversación, el obrero minero se enfureció, comenzó a insultarla y a agredirla verbalmente. Al ver esto, el visitante decidió retirarse del lugar para evitar mayores conflictos.

image La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

Lejos de calmarse, Andrade aprovechó que quedó a solas con la mujer y empezó a golpearla con trompadas en el rostro y otras partes del cuerpo. Después le exigió que se desnudara para mantener relaciones sexuales, pero ella se negó. Esa respuesta habría provocado una reacción todavía más violenta: tomó una botella de Fernet Branca y comenzó a golpearla mientras la víctima intentaba protegerse acostada en la cama, cubriéndose con un acolchado.

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La agresión continuó cuando el sujeto buscó un tenedor y empezó a lanzarle puntazos por encima del acolchado. Luego tomó un cuchillo de mango negro y la amenazó de muerte mientras intentaba apuñalarla. La mujer logró cubrirse con almohadas y ropa de cama, pero sufrió una herida cortopunzante en la mano derecha y otra lesión en una rodilla. Según la denuncia, más tarde el hombre se negó a salir del departamento, cerró la puerta y comenzó a orinar dentro de la vivienda, incluso sobre ella y sobre una de las heridas que presentaba.

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Con el correr de los minutos, el agresor se tranquilizó y la víctima aprovechó ese momento para escapar. Tomó una campera, las llaves del automóvil y los teléfonos celulares que estaban sobre una mesa, y salió corriendo del departamento para luego huir en el auto. Semidesnuda y ensangrentada, llegó hasta la Comisaría 2da de Concepción, donde pidió auxilio y denunció que su pareja había intentado matarla a cuchilladas.

Los policías la asistieron de inmediato y se dirigieron al domicilio señalado. Allí encontraron a Andrade, quien se encontraba limpiando la sangre esparcida dentro del departamento. Tras su detención, los efectivos secuestraron dos cuchillos, una botella rota de whisky Jack Daniel's, una botella de Fernet Branca, un teléfono celular y un acolchado con manchas de sangre, elementos que quedaron incorporados a la causa.