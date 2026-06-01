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Clima en el país

Llega "El Niño" y el primer impacto del fenómeno ya se nota en el nuevo pronóstico para este invierno

Según el Servicio Meteorológico, ya existe un 60% de probabilidad de condiciones “Niño” y se espera que la tendencia aumente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El fenómeno de “El Niño” ya se empieza a notar en el nuevo informe meteorológico trimestral que acaba de dar a conocer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para los meses de junio, julio y agosto, que comprenden prácticamente todo el invierno, se anuncia un periodo más cálido y lluvioso de lo normal en gran parte de la Argentina.

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El informe sobre “El Niño” que periódicamente actualiza el SMN actualmente indica que existe un 60 por ciento de probabilidad de desarrollo de esta fase cálida. Algunos expertos consideran que hacia la primavera las chances treparán al 80 por ciento y hasta ya se ha hablado de un “Súper Niño”, por la eventualidad de que sus efectos sean superiores a lo habitual.

Por lo pronto, una primera marca ya aparece en el pronóstico trimestral que abarca desde este lunes hasta el último día de agosto. Allí puede verse que en casi todo el país salvo en el este de la Patagonia -donde se esperan marcas normales para la época- las temperaturas se ubicarán por encima de lo habitual.

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En el reparto de matices dentro del calentamiento climático del territorio nacional, el área metropolitana de Buenos Aires aparece con un 40 por ciento de probabilidad de que las temperaturas sean superiores a lo normal para la época, al igual que en el oeste de la Patagonia.

Diferente será la situación en La Pampa, Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Misiones Chaco, Formosa y este de Salta, donde esas chances trepan entre el 45 y el 50 por ciento. Mientras que en el noroeste argentino, puntualmente en La Rioja, Catamarca, Tucumán oeste de Salta y Jujuy, la probabilidad de temperaturas más elevadas trepa hasta el 55 por ciento.

En cuanto a las lluvias, los mayores valores por encima de lo habitual aparecen en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, con un 50 por ciento de chances de que así ocurra, e igual situación se aprecia en Corrientes y Misiones. Mientras que en la Patagonia esas condiciones son similares pero en un porcentaje algo inferior, de entre el 40 y el 45 por ciento.

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¿Habrá un “Super Niño”?

La llegada de “El Niño” es un hecho ya respaldado por las mediciones meteorológicas, pero lo que todavía es una incógnita es cuán virulento será su efecto y si al cabo será un “Súper Niño” lo que se presentará en este 2026, como ya se ha empezado a especular.

El oceanógrafo argentino Pedro Di Nezio ha opinado al respecto que lo más apropiado por el momento sería tener cautela. En declaraciones radiales ha comentado: “Empiezan a aparecer algunas señales en el océano que indican que puede haber un Niño, pero todavía es muy pronto para afirmar que vaya a ser intenso. Las probabilidades están bastante repartidas entre que sea un Niño débil, moderado o intenso”.

El SMN explica que El Niño “es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo.

El sitio oficial del SMN añade que “se cree que el nombre de este fenómeno se originó hace siglos por “El Niño Jesús”, cuando en fechas cercanas a la Navidad los pescadores peruanos se refirieron al fenómeno meteorológico en honor al recién nacido Niño Jesús”.

FUENTE: Clarín

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