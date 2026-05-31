El arte sanjuanino, de luto por la muerte de una querida actriz

Este domingo se confirmó la muerte de Andrea Huertas , actriz y figura destacada del ámbito artístico y cultural de San Juan. La noticia causó conmoción en la comunidad, en la que fue reconocida por su trayectoria, su compromiso con el arte y su cercanía con colegas y alumnos.

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Según se conoció, la actriz atravesaba desde hacía tiempo una dura enfermedad, cuadro contra el que venía luchando en los últimos años. Huertas formaba parte de una familia profundamente ligada al mundo cultural. Era madre de la también actriz Milenka Rupcic e hija de la reconocida artista plástica Beatriz García Huertas, lo que consolidaba un linaje artístico que dejó huella en distintos espacios de la provincia.

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Tras conocerse el fallecimiento, la Delegación San Juan de la Asociación Argentina de Actores y Actrices difundió un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida. “Con profundo pesar despedimos a nuestra querida compañera. Hoy la comunidad teatral la abraza y la recuerda con amor, agradeciendo su talento, su entrega y su calidez. Acompañamos a su familia en este doloroso momento. Hasta siempre. Tu luz seguirá viva en nuestros escenarios y corazones”, señalaron.

El mensaje reflejó el impacto de su partida en el ámbito teatral, donde Huertas era valorada no solo por su labor artística, sino también por su calidad humana y su compromiso con la actividad cultural.

Su paso por Media Hora Entre Preguntas

En noviembre del año pasado, la actriz había participado en el programa “Media Hora Entre Preguntas”, de Tiempo Streaming, donde dejó ver una faceta íntima de su vida y su recorrido personal. En aquella entrevista, habló de su vocación temprana por la actuación y de los desafíos que debió enfrentar para sostenerla a lo largo del tiempo.

Embed - ANDREA HUERTAS EN MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS

“Amaba la actuación y la actuación la amaba a ella”, destacaba la reseña del ciclo, que la describía como una mujer atravesada por la emoción y, al mismo tiempo, por una fuerza constante para avanzar pese a las dificultades.

Durante esa charla, también hizo referencia a su experiencia como madre y a cómo ese aspecto de su vida influyó en su crecimiento personal y profesional, en un camino marcado por la sensibilidad y la reconstrucción permanente.