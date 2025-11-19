miércoles 19 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Media hora entre preguntas

Andrea Huertas: sensibilidad, energía y pasión por la actuación y la vida

La actriz y docente teatral expuso en una amena conversación parte del camino transitado entre alegrías, contratiempos y atractivos desafíos. La emoción también dijo presente

Por Jorge Balmaceda Bucci
Andrea Huertas, en Media Hora Entre Preguntas.

Andrea Huertas, en Media Hora Entre Preguntas.

La atraviesa la emoción y también, en la misma proporción, una fuerza que siempre la invita a ir hacia adelante sin tener en cuenta los obstáculos que se crucen en su camino. Andrea Huertas ama la actuación y, sin duda alguna, la actuación la ama a ella.

Lee además
Carlos Illanes y Cecilia Soler, en el estudio de Tiempo Streaming.
Media Hora Entre Preguntas

Carlos Illanes y Cecilia Soler: el amor, la danza y el placer de compartir la vida
orrego presencio el ensayo del show central de la fiesta nacional del sol y entrego remeras a los artistas
Cuenta regresiva

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas

Encontró su vocación de muy joven y se las ingenió a las mil maravillas para compaginar deseos personales con mandatos que pululaban a su alrededor. En el medio, una maternidad que le ayudó a crecer. Todo eso y un poco más estuvo presente en la entrevista en ‘Media Hora Entre Preguntas’.

Claro que también hubo espacio para la emoción y la licencia de hablar de desafíos conquistados y otros por asumir. La sensibilidad toma mil formas en una mujer, en una artista, que se reconstruye día a día para regalarse una mejor versión de sí misma.

Mirá la entrevista completa a Andrea Huertas en Media Hora Entre Preguntas

Embed - ANDREA HUERTAS EN MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS

Temas
Seguí leyendo

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Juntarán tapitas en la Fiesta del Sol y quien lleve 25 o más tendrá premio

San Juan celebra su herencia textil: premiarán a las mejores tejedoras del poncho sanjuanino

Todo lo que nunca se dijo del Estacionamiento Medido en Capital: recaudación, ticket promedio y destino de esos fondos

Un famoso tiktoker sanjuanino se tiró a la fuente de la Plaza 25 de Mayo: ¿está prohibido?

En Capital, Orrego entregó anteojos a más de 2.800 personas

El gobernador Orrego estará presente en la asunción de Guillermo Baigorrí como Fiscal General de la Corte de Justicia

Ciro, antes de la FNS: del recuerdo del histórico show en el Dique de Ullum a la "deuda pendiente" que tiene con San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los dos detenidos, en el medio: odontólogo y ahora abogado Luis Minin, y el otro, el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández video
Exclusivo

Metieron presos a dos directivos de la Caja MOB que fueron condenados por el fraude millonario con un terreno

Imagen ilustrativa.
¡Atención!

Pronostican fuertes vientos para la Fiesta del Sol, que superarían los 80 km/h

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General
Baigorrí al mando

Confirmado: los hombres de confianza de Quattropani renunciaron a la Fiscalía General

Este es José Mattar, el ahora buscado por la Policía.
Presunto embaucador buscado

Debía responder por tres estafas millonarias, no se presentó a la audiencia y pidieron su captura

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio
Bajo la lupa

Bomba en el juicio contra la obstetra: piden que dos médicas sean investigadas por falso testimonio

Te Puede Interesar

El Estafador de ancianas admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso
La sacó barata

El "Estafador de ancianas" admitió los fraudes que hizo y le dieron 3 años de pena: no irá preso

Por Redacción Tiempo de San Juan
El operativo de búsqueda del joven sanjuanino en el mar de Chile continúa sin arrojar resultados. 
Lamentable

Continúa sin novedades la búsqueda del joven sanjuanino que se perdió en el mar chileno

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras durante un incendio provocado por un experimento en una escuela de Ullum. Permanece internada en el Hospital Rawson.
Terrible incidente

Una alumna de 10 años sufrió graves quemaduras mientras hacía un experimento en una escuela sanjuanina

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas
Cuenta regresiva

Orrego presenció el ensayo del show central de la Fiesta Nacional del Sol y entregó remeras a los artistas