Andrea Huertas: sensibilidad, energía y pasión por la actuación y la vida

Andrea Huertas, en Media Hora Entre Preguntas.

La atraviesa la emoción y también, en la misma proporción, una fuerza que siempre la invita a ir hacia adelante sin tener en cuenta los obstáculos que se crucen en su camino. Andrea Huertas ama la actuación y, sin duda alguna, la actuación la ama a ella.

Encontró su vocación de muy joven y se las ingenió a las mil maravillas para compaginar deseos personales con mandatos que pululaban a su alrededor. En el medio, una maternidad que le ayudó a crecer. Todo eso y un poco más estuvo presente en la entrevista en ‘Media Hora Entre Preguntas’.

Claro que también hubo espacio para la emoción y la licencia de hablar de desafíos conquistados y otros por asumir. La sensibilidad toma mil formas en una mujer, en una artista, que se reconstruye día a día para regalarse una mejor versión de sí misma. Mirá la entrevista completa a Andrea Huertas en Media Hora Entre Preguntas Embed - ANDREA HUERTAS EN MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS

Compartí esta nota en redes sociales:







