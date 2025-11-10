Carlos Illanes y Cecilia Soler: el amor, la danza y el placer de compartir la vida

Carlos Illanes y Cecilia Soler, en el estudio de Tiempo Streaming.

La complicidad los precede tanto en el escenario, donde brillan a través de las danzas folklóricas, como así también en la vida diaria. Carlos Illanes y Cecilia Soler se conocieron en el secundario, estuvieron 10 años de novios y desde hace 18 decidir unir ese compromiso ante Dios.

En una entretenida charla en Media Hora Entre Preguntas, Carlos y Cecilia sacaron a la luz distintos momentos del camino transitado, entre los que hubo anécdotas divertidas y otras llenas de emoción.

Tres herederos tiene esta pareja asentada en suelo rawsino, la cual encontró en la danza una ventana más para disfrutar la vida que eligieron juntos. Mirá la entrevista completa de Cecilia Soler y Carlos Illanes en Media Hora Entre Preguntas Embed - CARLOS ILLANES Y CECILIA SOLER EN MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS

Compartí esta nota en redes sociales:







