lunes 10 de noviembre 2025

Este domingo

Peligro en la noche: filmaron picadas de motos y autos en el interior de El Pinar

Familias que estaban pasando un momento tranquilo en el espacio verde, llamaron a la Policía, pero no lograron detener la actividad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Varias familias registraron el momento en que, motos y autos corrían picadas en la calle interna de El Pinar, este domingo por la noche.

Varias familias registraron el momento en que, motos y autos corrían picadas en la calle interna de El Pinar, este domingo por la noche.

Un grupo de personas que disfrutaba del domingo por la noche en el espacio público de El Pinar, en Rivadavia, se vio sorprendido por una serie de picadas entre autos y motos que se desarrollaron dentro del predio, sin ningún tipo de control.

Una lectora que se encontraba en el lugar relató a Tiempo de San Juan que la situación comenzó antes de la medianoche, cuando varios vehículos ingresaron al espacio verde y comenzaron a acelerar y competir entre sí. “Llamamos dos veces a la policía y una familia que estaba al lado tres. Llegó una camioneta a los 20 minutos, pero dio la vuelta y se fue. Obviamente las picadas comenzaron nuevamente”, contó.

Según su testimonio, los intentos por detener la actividad fueron en vano. “Volvimos a llamar y llegó un patrullero al rato, pero una vez más no se paró, dio la vuelta por la calle de ingreso al Pinar y se fue. Las picadas continuaron y las familias que estábamos ahí nos tuvimos que ir porque nos pareció muy peligroso”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1987895529724948658&partner=&hide_thread=false

En las imágenes registradas por la testigo se observa la gran cantidad de motos y autos que circulaban a alta velocidad por la calle interna del espacio verde. Algunos motociclistas incluso realizaban maniobras peligrosas, como hacer “willy”, mientras las familias que se encontraban en el lugar se alejaban para evitar accidentes.

