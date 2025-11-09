domingo 9 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Hubo suma conmoción por el crimen ocurrido en inmediaciones de Ruta 40. Un dato llamó la atención. En Facebook, el fallecido José Amaya y Samuel Aguirre -el principal apuntado- eran amigos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
amaya pocito
Lee además
encontraron al homicida del crimen en pocito: aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Mató a su vecino de un puntazo en el cuello. 
Exclusivo

Un joven mató a su vecino de un puntazo en el cuello en medio de una gresca en el Ruta 40

Tras el crimen, el caso generó una fuerte conmoción en redes sociales. En los perfiles públicos de Amaya, el hombre se mostraba junto a su familia, compartiendo momentos cotidianos y mensajes afectuosos. Un dato llamó la atención. Amaya y Aguirre eran amigos en Facebook.

image

Horas después del ataque, Aguirre fue detenido tras permanecer prófugo, escondido entre los matorrales de una finca cercana. El operativo incluyó rastrillajes a campo traviesa, con participación de la Caballería, equipos caminantes y drones, debido a lo inhóspito del terreno. Finalmente, los efectivos lograron encontrarlo y ponerlo a disposición de la Justicia, bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales.

image

En el lugar del hecho, los investigadores hallaron una gorra blanca y negra, la hoja de un cuchillo tipo carnicero manchada de sangre y, más tarde, el mango del arma dentro del domicilio del agresor. Con esos elementos, lograron reconstruir la mecánica del ataque.

La pelea fatal

Según los primeros datos, Aguirre había salido de una peña y, al regresar, se cruzó con Amaya, quien se encontraba en la vereda de su casa. Ambos mantenían conflictos de vieja data y, tras un breve intercambio, comenzaron a discutir. La pelea se trasladó al medio de la ruta, donde el joven sacó un cuchillo y le asestó un puntazo en el cuello a su vecino.

Familiares y vecinos escucharon los gritos y corrieron a auxiliar a Amaya, pero el hombre llegó sin vida al Hospital de Pocito. El médico legista determinó que presentaba una herida contuso-cortante de unos 4 centímetros en la mandíbula izquierda, compatible con un arma blanca.

La investigación quedó en manos de los fiscales Iván Grassi, Francisco Micheltorena y Nicolás Schiattino, junto a los ayudantes Roxana Fernández y Rodrigo Cabral Lozano, quienes ahora deberán determinar qué motivó la pelea que derivó en el homicidio.

Temas
Seguí leyendo

Video: fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Video: un local sanjuanino escrachó a una persona robando y quedó atrapada por las cámaras

Atraparon a un hombre que quiso robarle la bicicleta a una menor

Villa Hipódromo: secuestran motos, televisores y armas en un operativo policial

Del sometimiento al temor: el caso de Lowrdes de Bandana y la similitud con una causa en la justicia sanjuanina

Fue a la casa de su expareja en Chimbas y el actual novio le dio cinco tiros en sus glúteos

La mujer que falleció tras caer a un canal de riego tenía 80 años y era madre de un concejal de 25 de Mayo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron al homicida del crimen en pocito: aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Mató a su vecino de un puntazo en el cuello. 
Exclusivo

Un joven mató a su vecino de un puntazo en el cuello en medio de una gresca en el Ruta 40

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

El aguante del hincha: si estuviste alentando a San Martín, buscate
Galería de fotos

El aguante del hincha: si estuviste alentando a San Martín, buscate

Te Puede Interesar

Video: fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Siniestro vial

Video: fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Club Sportivo Desamparados.
Regional Amateur

Peñaflor amargó a Desamparados, que todavía no puede ganar y quedó último en la tabla

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

¡Y podrían haber sido más! Reviví los goles de Zeballos y Merentiel para el triunfo de Boca ante River
Video

¡Y podrían haber sido más! Reviví los goles de Zeballos y Merentiel para el triunfo de Boca ante River

En San Juan se debate una ley clave para terminar con el tabú de la menopausia
Proyecto orreguista

En San Juan se debate una ley clave para terminar con el tabú de la menopausia