Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

La madrugada del domingo, una pelea entre vecinos en Pocito terminó de la peor manera. José Mario Amaya, de 36 años, murió tras recibir una puñalada en el cuello durante una violenta discusión con Samuel Pablo Aguirre , de 19. El crimen, ocurrido en la intersección de Ruta 40 y Roger Balet, conmocionó a toda la comunidad y generó una ola de mensajes en redes sociales.

Tras el crimen, el caso generó una fuerte conmoción en redes sociales. En los perfiles públicos de Amaya, el hombre se mostraba junto a su familia, compartiendo momentos cotidianos y mensajes afectuosos. Un dato llamó la atención. Amaya y Aguirre eran amigos en Facebook.

Horas después del ataque, Aguirre fue detenido tras permanecer prófugo, escondido entre los matorrales de una finca cercana. El operativo incluyó rastrillajes a campo traviesa, con participación de la Caballería, equipos caminantes y drones, debido a lo inhóspito del terreno. Finalmente, los efectivos lograron encontrarlo y ponerlo a disposición de la Justicia, bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales.

En el lugar del hecho, los investigadores hallaron una gorra blanca y negra, la hoja de un cuchillo tipo carnicero manchada de sangre y, más tarde, el mango del arma dentro del domicilio del agresor. Con esos elementos, lograron reconstruir la mecánica del ataque.

La pelea fatal

Según los primeros datos, Aguirre había salido de una peña y, al regresar, se cruzó con Amaya, quien se encontraba en la vereda de su casa. Ambos mantenían conflictos de vieja data y, tras un breve intercambio, comenzaron a discutir. La pelea se trasladó al medio de la ruta, donde el joven sacó un cuchillo y le asestó un puntazo en el cuello a su vecino.

Familiares y vecinos escucharon los gritos y corrieron a auxiliar a Amaya, pero el hombre llegó sin vida al Hospital de Pocito. El médico legista determinó que presentaba una herida contuso-cortante de unos 4 centímetros en la mandíbula izquierda, compatible con un arma blanca.

La investigación quedó en manos de los fiscales Iván Grassi, Francisco Micheltorena y Nicolás Schiattino, junto a los ayudantes Roxana Fernández y Rodrigo Cabral Lozano, quienes ahora deberán determinar qué motivó la pelea que derivó en el homicidio.