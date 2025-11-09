lunes 10 de noviembre 2025

Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el Campanil como símbolo del resurgimiento de San Juan

Emblema de la reconstrucción tras el terremoto del '44, el Campanil de la Catedral se levanta en pleno centro como un símbolo de fe y esperanza. Desde su mirador, ofrece una de las vistas más imponentes de la ciudad y guarda, en cada campanada, el eco del San Juan que volvió a levantarse. Fotos y video: Gabriel Iturrieta.

Por David Cortez Vega
Inaugurado en 1962, el campanil fue una de las primeras obras que devolvió la vida religiosa al corazón de la ciudad después del terremoto. Junto con la cripta, marcó el inicio de la reconstrucción espiritual de un pueblo que aprendió a levantarse de sus ruinas. Aquella estructura, de 51 metros de altura, fue levantada con ladrillo rojo, piedra laja y mármol travertino, materiales que aún hoy reflejan la solidez de un San Juan que volvió a soñar.

En su diseño se destaca un reloj tipo Big Ben, con cuatro caras que miran hacia los puntos cardinales, como queriendo medir el tiempo de una ciudad en constante transformación. A eso se suma el carrillón eléctrico, que revive el sonido de las antiguas campanas de la vieja catedral y acompaña con su melodía el ritmo cotidiano de la plaza. También posee un sistema de parlantes que anuncia las horas, un detalle que, entre el bullicio urbano, sigue marcando el compás de los días.

Desde su mirador, el visitante puede descubrir otra perspectiva del valle sanjuanino. Las calles que se cruzan como arterias vivas, los cerros a lo lejos, las cúpulas que emergen entre los árboles y el sol que parece quedarse un instante sobre la punta del campanil antes de caer. Ese punto alto, donde la historia y la vista se encuentran, es hoy una parada obligada para turistas y curiosos que buscan mirar la ciudad desde lo más alto.

Actualmente, el Campanil está bajo la administración de la Municipalidad de la Capital. Las entradas tienen precios accesibles, y el acceso es gratuito para jubilados y niños menores de 10 años. Abre de lunes a sábado, durante el horario comercial, y cada día recibe visitantes que se sorprenden al redescubrir los encantos de la ciudad que renació después del desastre.

Más que una torre, el Campanil de la Catedral es un testimonio del espíritu sanjuanino. Conjuga una mezcla de fe, esfuerzo y esperanza que sigue elevándose hacia el cielo. Allí, donde las campanas suenan y el tiempo parece detenerse, San Juan recuerda que del dolor también puede nacer la belleza.

Embed - Rinconcito Sanjuanino - El Campanil de la Catedral

