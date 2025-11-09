lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
IPV

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes

Los predios de Casa Activa, ubicados en Chimbas y Pocito, que cuentan con piscina y SUM, sufrieron el deterioro de los meses sin uso y actos de vandalismo. El IPV busca traspasarlos al Ministerio de Familia este mes.

Por Miriam Walter
image

San Juan se prepara para luego de casi dos años de estar ociosos, dar un destino a las dos grandes infraestructuras nuevas como son los complejos Casa Activa. Originalmente, estos proyectos fueron impulsados por la Nación para dar soluciones habitacionales a adultos mayores a través del PAMI, pero nunca se concretaron ni se ocuparon, dejando las 64 viviendas terminadas desaprovechadas.

Lee además
Casa Activa Chimbas.
Recorrido

Cómo están hoy los dos complejos de viviendas con piscina y SUM que construyó Nación y que San Juan busca manejar
se develo a quienes destinara el gobierno de san juan las casas con pileta y sum que construyo nacion
Son 64 techos

Se develó a quiénes destinará el Gobierno de San Juan las casas con pileta y SUM que construyó Nación

Estos complejos, uno ubicado en Pocito y otro en Chimbas, no son solo viviendas; cada uno está equipado con 32 unidades habitacionales (monoambientes y viviendas de un dormitorio) y amplias comodidades como área de parrillas, SUM, un centro de día con parquización y hasta enormes piscinas.

Mientras la Provincia gestionaba arduamente el traspaso de la titularidad para poder administrarlos a nivel local, los complejos sufrieron el deterioro del paso de los meses y la soledad. La directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan, Elina Peralta, informó que se está en el tramo final de la puesta a punto.

Peralta explicó que, tras visitar el predio se constató la existencia de algunas roturas que por suerte no pasaron a mayores pero que requieren arreglos. La funcionaria detalló que estos actos incluyeron vidrios rotos en la mayoría de los casos y el robo de algunos motores de cisternas. Aclaró que no se trata de daños que afecten la infraestructura de los edificios.

image
Así se veía Casa Activa Pocito en abril de este año. Ahora se repararon los daños.

Así se veía Casa Activa Pocito en abril de este año. Ahora se repararon los daños.

En cuanto al alcance de las reparaciones, además de arreglar las roturas menores, se requirió volver a pintar las viviendas, ya que la pintura se había deteriorado con el tiempo. La buena noticia es que, según lo que dijo la directora del IPV, estos trabajos de refacción y pintura ya están casi terminándose.

En una visita a los complejos, TIEMPO DE SAN JUAN constató que están reparados y en condiciones de usarse, luego de que fueran refaccionados.

Así está Casa Activa Pocito:

image
image
image
image
image
image

El nuevo destino: un uso social y urgente

El objetivo del Gobierno Provincial es utilizar esta infraestructura para combatir problemáticas sociales urgentes. El gobernador Marcelo Orrego presentó en septiembre último un plan provincial inédito y multisectorial enfocado en el combate al consumo problemático, especialmente entre los jóvenes, y estos complejos son la clave para su contención y tratamiento.

La Provincia dispondrá de las viviendas y comodidades como la pileta y el SUM para destinar uno de los espacios a alojar a chicos en situación judicial y el otro a jóvenes que padecen consumo problemático o ludopatía. Allí, los chicos estarán "bien cobijados" por asistentes sociales y personas de bien. Este esfuerzo integral es gestionado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Respecto a los plazos, la funcionaria del IPV indicó que la meta es que las reparaciones por vandalismo y la puesta a punto finalicen en noviembre, momento en el que los complejos quedarían inmediatamente en posesión del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, listos para iniciar su uso social.

Así está Casa Activa Chimbas:

image
image
image
image

Temas
Seguí leyendo

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Video: el Campanil como símbolo del resurgimiento de San Juan

En San Juan se debate una ley clave para terminar con el tabú de la menopausia

El sueño de un puñado de empresarios famosos, en aquellos años que un litro de vino valía un dólar: así nació una entidad sexagenaria en San Juan

Video: Dua Lipa sorprendió a los fanáticos con una canción que tiene un vínculo especial con San Juan

Sin lluvias pero con muchas nubes, así se vivirá el domingo en San Juan

Todo listo para convertir la Lemos en un polo de fast food en el corazón de Rawson

San Juan brilló en el Panamericano: título para el SEC en damas y subcampeonato para Hispano en varones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿vuelve el calor? asi estara el tiempo este lunes en san juan
Pronóstico

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Mató a su vecino de un puntazo en el cuello. 
Exclusivo

Un joven mató a su vecino de un puntazo en el cuello en medio de una gresca en el Ruta 40

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Te Puede Interesar

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes
IPV

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes

Por Miriam Walter
¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Expertos advierten sobre un descenso en los índices de vacunación en el país. Los detalles a tener en cuenta.
Salud

Radiografía de las vacunas: otro modo de armar esquemas, los datos que preocupan y su lado solidario

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante y Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso
A sacar la calculadora y las velas

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante y Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín