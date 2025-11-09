San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes

San Juan se prepara para luego de casi dos años de estar ociosos, dar un destino a las dos grandes infraestructuras nuevas como son los complejos Casa Activa . Originalmente, estos proyectos fueron impulsados por la Nación para dar soluciones habitacionales a adultos mayores a través del PAMI , pero nunca se concretaron ni se ocuparon, dejando las 64 viviendas terminadas desaprovechadas.

Son 64 techos Se develó a quiénes destinará el Gobierno de San Juan las casas con pileta y SUM que construyó Nación

Recorrido Cómo están hoy los dos complejos de viviendas con piscina y SUM que construyó Nación y que San Juan busca manejar

Estos complejos, uno ubicado en Pocito y otro en Chimbas, no son solo viviendas; cada uno está equipado con 32 unidades habitacionales (monoambientes y viviendas de un dormitorio) y amplias comodidades como área de parrillas, SUM, un centro de día con parquización y hasta enormes piscinas.

Mientras la Provincia gestionaba arduamente el traspaso de la titularidad para poder administrarlos a nivel local, los complejos sufrieron el deterioro del paso de los meses y la soledad. La directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan, Elina Peralta, informó que se está en el tramo final de la puesta a punto.

Peralta explicó que, tras visitar el predio se constató la existencia de algunas roturas que por suerte no pasaron a mayores pero que requieren arreglos. La funcionaria detalló que estos actos incluyeron vidrios rotos en la mayoría de los casos y el robo de algunos motores de cisternas. Aclaró que no se trata de daños que afecten la infraestructura de los edificios.

image Así se veía Casa Activa Pocito en abril de este año. Ahora se repararon los daños.

En cuanto al alcance de las reparaciones, además de arreglar las roturas menores, se requirió volver a pintar las viviendas, ya que la pintura se había deteriorado con el tiempo. La buena noticia es que, según lo que dijo la directora del IPV, estos trabajos de refacción y pintura ya están casi terminándose.

En una visita a los complejos, TIEMPO DE SAN JUAN constató que están reparados y en condiciones de usarse, luego de que fueran refaccionados.

Así está Casa Activa Pocito:

image

image

image

image

image

image

El nuevo destino: un uso social y urgente

El objetivo del Gobierno Provincial es utilizar esta infraestructura para combatir problemáticas sociales urgentes. El gobernador Marcelo Orrego presentó en septiembre último un plan provincial inédito y multisectorial enfocado en el combate al consumo problemático, especialmente entre los jóvenes, y estos complejos son la clave para su contención y tratamiento.

La Provincia dispondrá de las viviendas y comodidades como la pileta y el SUM para destinar uno de los espacios a alojar a chicos en situación judicial y el otro a jóvenes que padecen consumo problemático o ludopatía. Allí, los chicos estarán "bien cobijados" por asistentes sociales y personas de bien. Este esfuerzo integral es gestionado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Respecto a los plazos, la funcionaria del IPV indicó que la meta es que las reparaciones por vandalismo y la puesta a punto finalicen en noviembre, momento en el que los complejos quedarían inmediatamente en posesión del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, listos para iniciar su uso social.

Así está Casa Activa Chimbas:

image

image

image