lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

El choque se registró durante la tarde de este domingo, cerca de la esquina de calle Roque Sáenz Peña y Colón. El empresario no podía bajar del vehículo. No se registraron heridos de gravedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
choque santa lucia camioneta Huguito De Bernardo empresario sanjuanino

La tarde de este domingo se vio sacudida por un fuerte colisión en Santa Lucía. El siniestro ocurrió en las inmediaciones de calles Roque Sáenz Peña y Colón, donde una camioneta Toyota negra y un Fiat Uno verde protagonizaron una violenta colisión que generó gran movimiento en la zona.

Lee además
ramas caidas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en san juan
Este jueves

Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan
una familia desesperada tras el robo de un auto en santa lucia
Comunicado

Una familia desesperada tras el robo de un auto en Santa Lucía

De acuerdo a lo que trascendió, el conductor de la camioneta sería el reconocido empresario sanjuanino conocido como “Huguito” De Bernardo. Según testigos, el hombre no pudo descender del vehículo durante varios minutos después del impacto, lo que llamó la atención de los presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1987661443928576160&partner=&hide_thread=false

Según indicó el periodista Oscar Daniel Olmedo, De Bernardo viajaba a alta velocidad por calle Roque Sáenz Peña, cuando embistió al auto que estaba estacionado. El coche era ocupado por una pareja, quien estaba con un bebé y minutos antes había bajada del rodado.

Ambos rodados terminaron con daño, aunque la peor parte fue para el de menor tamaño. Registraron destrozos en el vidrio trasero y en una puerta.

Afortunadamente, hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad como consecuencia del choque. En el lugar trabajó personal del D-7 de la Policía de San Juan, quienes intervinieron para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Un auto terminó dañado, tras un choque en una importante esquina de Santa Lucía

Hace pocas horas había salido del Penal de Chimbas, robó, escapó de la Policía y hasta se tiró al Canal Benavídez: terminó detenido

Atraparon en Jáchal a un joven que estaba prófugo de la Justicia Federal por varias causas

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Video: un local sanjuanino escrachó a una persona robando y quedó atrapada por las cámaras

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Atraparon a un hombre que quiso robarle la bicicleta a una menor

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
identificaron al motociclista que murio tras un choque en san martin
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Mató a su vecino de un puntazo en el cuello. 
Exclusivo

Un joven mató a su vecino de un puntazo en el cuello en medio de una gresca en el Ruta 40

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Te Puede Interesar

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes
IPV

San Juan recupera los complejos con piscina y SUM: vandalismo, reparaciones finales y un destino social urgente para jóvenes

Por Miriam Walter
¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Expertos advierten sobre un descenso en los índices de vacunación en el país. Los detalles a tener en cuenta.
Salud

Radiografía de las vacunas: otro modo de armar esquemas, los datos que preocupan y su lado solidario

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante y Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso
A sacar la calculadora y las velas

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante y Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín