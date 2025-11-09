La tarde de este domingo se vio sacudida por un fuerte colisión en Santa Lucía . El siniestro ocurrió en las inmediaciones de calles Roque Sáenz Peña y Colón, donde una camioneta Toyota negra y un Fiat Uno verde protagonizaron una violenta colisión que generó gran movimiento en la zona.

Comunicado Una familia desesperada tras el robo de un auto en Santa Lucía

Este jueves Ramas caídas, choques y peatones heridos, el saldo de la lluvia en San Juan

De acuerdo a lo que trascendió, el conductor de la camioneta sería el reconocido empresario sanjuanino conocido como “Huguito” De Bernardo . Según testigos, el hombre no pudo descender del vehículo durante varios minutos después del impacto, lo que llamó la atención de los presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1987661443928576160&partner=&hide_thread=false Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado



Video gentileza: Oscar Daniel Olmedo pic.twitter.com/GHumjstZze — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 9, 2025

Según indicó el periodista Oscar Daniel Olmedo, De Bernardo viajaba a alta velocidad por calle Roque Sáenz Peña, cuando embistió al auto que estaba estacionado. El coche era ocupado por una pareja, quien estaba con un bebé y minutos antes había bajada del rodado.

Ambos rodados terminaron con daño, aunque la peor parte fue para el de menor tamaño. Registraron destrozos en el vidrio trasero y en una puerta.

Afortunadamente, hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad como consecuencia del choque. En el lugar trabajó personal del D-7 de la Policía de San Juan, quienes intervinieron para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.