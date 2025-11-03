lunes 3 de noviembre 2025

Comunicado

Una familia desesperada tras el robo de un auto en Santa Lucía

Ocurrió en el Barrio Campodónico. En el último tiempo afirman haber sufrido otros hechos ilícitos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En un comunicado de prensa de las autoridades del Barrio Campodónico de Santa Lucía, dieron a conocer que en las últimas horas se han robado un auto y la familia damnificada está desesperada.

El auto que fue robado fue un Volkswagen Gol gris y fue sustraído de la misma vía pública. La denuncia ya fue radicada en comisaría 5ta y se está trabajando para dar con este vehículo.

Desde este barrio, en conjunto con el B° Centro Empleados de Comercio -ubicado al lado y que se comunica con la misma calle-, manifestaron que en el último tiempo han sufrido robos y que están desesperados. Por tal razón, están solicitando que haya más seguridad en la zona para que no sigan ocurriendo hechos de inseguridad.

Este es el vehículo robado:

WhatsApp Image 2025-11-03 at 12.10.27
