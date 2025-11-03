Una familia desesperada tras el robo de un auto en Santa Lucía

En un comunicado de prensa de las autoridades del Barrio Campodónico de Santa Lucía, dieron a conocer que en las últimas horas se han robado un auto y la familia damnificada está desesperada.
Ocurrió en el Barrio Campodónico. En el último tiempo afirman haber sufrido otros hechos ilícitos.
El auto que fue robado fue un Volkswagen Gol gris y fue sustraído de la misma vía pública. La denuncia ya fue radicada en comisaría 5ta y se está trabajando para dar con este vehículo.
Desde este barrio, en conjunto con el B° Centro Empleados de Comercio -ubicado al lado y que se comunica con la misma calle-, manifestaron que en el último tiempo han sufrido robos y que están desesperados. Por tal razón, están solicitando que haya más seguridad en la zona para que no sigan ocurriendo hechos de inseguridad.
Este es el vehículo robado: