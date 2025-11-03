lunes 3 de noviembre 2025

La Justicia de Córdoba dictó prisión preventiva a Pablo Laurta por el doble femicidio de su ex pareja y su suegra

El acusado también enfrenta una causa en Entre Ríos por el homicidio de un remisero.

La Justicia de Córdoba dispuso este lunes la prisión preventiva de Pablo Laurta por el doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina, y de su madre, Mariel Zamudio, asesinadas a balazos en su vivienda de Villa Rivera Indarte. El imputado permanece alojado en la cárcel de Cruz del Eje.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, quien lo considera autor de los delitos de homicidio agravado por alevosía, violencia de género y violación de domicilio. En el caso de Giardina, además, se aplicó el agravante por el vínculo preexistente.

Según la investigación, los crímenes ocurrieron el 8 de octubre, cuando Laurta irrumpió en la casa de las víctimas con la intención de llevarse al hijo que tenía con Giardina. Tras cometer los asesinatos, se dio a la fuga con el niño, de cinco años, lo que motivó la activación del Alerta Sofía y un amplio operativo de búsqueda en distintas provincias.

El hombre fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, en un procedimiento conjunto de las policías de Córdoba y Entre Ríos. El menor fue hallado en buen estado de salud, mientras que en la habitación del acusado se encontraron un arma de fuego, teléfonos celulares, una suma de dinero en dólares y la billetera de un remisero desaparecido.

Ese elemento derivó en otra causa: Laurta está imputado en Entre Ríos por el homicidio de Martín Sebastián Palacio, un chofer de remis cuyo cuerpo fue hallado mutilado en Colonia Yeruá. La investigación está a cargo de la fiscal Daniela Montangie, el defensor oficial José Luis Legarreta y la jueza de Garantías Gabriela Seró, quien también le dictó cuatro meses de prisión preventiva y luego autorizó su traslado a Córdoba.

Los investigadores sospechan que Laurta asesinó primero al remisero, desmembró su cuerpo y quemó el vehículo en Córdoba, antes de cometer los femicidios y huir hacia Entre Ríos, presuntamente con la intención de cruzar el río Uruguay de manera ilegal.

En los últimos días, la Policía de Entre Ríos halló nuevos restos humanos a la vera de la ruta 15, cerca de Rosario del Tala, que podrían pertenecer al remisero. El hallazgo se produjo tras un llamado anónimo que guió a los investigadores hasta el lugar, donde se encontraron un cráneo humano con cabello, dos huesos y restos en descomposición dentro de una bolsa de basura.

Por el momento, Laurta permanece detenido en Córdoba, mientras avanzan en paralelo las causas por el doble femicidio y el homicidio del remisero.

