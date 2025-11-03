Filmaron a un ladrón que robó en un local de ropa en Lateral de Circunvalación y hasta cambió de vestimenta

Cerca de las 8:20 del domingo, un joven protagonizó un robo en un local de ropa ubicado en el Lateral Oeste de Circunvalación , a pocos metros de Avenida Libertador. Según informó el dueño del comercio, de apellido Quiroga, el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio.

Procedimiento Atrapan a un ladrón que se robó una damajuana de vino en Caucete

Flagrancia Atrapan infraganti a un ladrón que entró a robar a un conocido local de Rawson

Las imágenes muestran al delincuente vistiendo una remera negra con estampado "Levi's", bermuda y zapatillas, mientras sustraía dinero y prendas de ropa. En un intento por dificultar su identificación, el joven colocó algunas de las prendas robadas sobre la vestimenta que llevaba puesta al ingresar al local.

El propietario del comercio utilizó sus redes sociales para difundir el caso y solicitar colaboración ciudadana. "Nos entraron a robar. Necesitamos información de estos lacras. ¡Compartir por favor, gracias!", escribió Quiroga.

Hasta el momento, no confirmaron si el principal responsable fue detenido. Tampoco se conoce su identidad.

El video