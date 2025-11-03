lunes 3 de noviembre 2025

Otra vez sopa

Registraron una nueva amenaza de bomba: esta vez, en una escuela de Chimbas

El hecho fue conocido durante el mediodía de este lunes. Por este motivo, evacuaron el establecimiento escolar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una nueva amenaza de bomba fue registrada durante la siesta de este lunes en Chimbas. Según confirmaron fuentes calificadas a Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió en el Colegio Dr. Manuel Alvar López, ubicado en el Barrio Los Andes, frente a la plaza del lugar.

Personal policial se encuentra trabajando en el establecimiento y aplicó el protocolo correspondiente. La zona fue acordonada y se realizó una inspección preventiva en las instalaciones.

Por este motivo, evacuaron el establecimiento escolar.

Este episodio ocurre pocos días después de la amenaza de bomba registrada el viernes pasado en el Centro Cívico, donde un llamado al CISEM 911 alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo.

En esa oportunidad, el edificio fue evacuado y se desplegó un operativo con la División Explosivos y Bomberos de la Policía, aunque posteriormente se confirmó que se trató de una falsa alarma.

