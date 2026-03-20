Una camioneta terminó destruida tras la caída de un árbol de 10 metros en avenida Córdoba
El ejemplar, de más de 10 metros, se desplomó sobre un vehículo estacionada y la dejó con daños totales. Afortunadamente, no había nadie en el interior ni pasaban peatones por la zona. El viento y el mal estado de la planta habrían sido los detonantes.
Un accidente de dimensiones considerables ocurrió este viernes por la tarde en la intersección de avenida Córdoba y Ricardo Rojas. Un ejemplar de más de diez metros se desplomó sobre una Toyota Hilux, provocando daños materiales de gravedad.