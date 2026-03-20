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Capital

Una camioneta terminó destruida tras la caída de un árbol de 10 metros en avenida Córdoba

El ejemplar, de más de 10 metros, se desplomó sobre un vehículo estacionada y la dejó con daños totales. Afortunadamente, no había nadie en el interior ni pasaban peatones por la zona. El viento y el mal estado de la planta habrían sido los detonantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
camioneta árbol
camioneta árbol (2)
camioneta árbol (3)

Un accidente de dimensiones considerables ocurrió este viernes por la tarde en la intersección de avenida Córdoba y Ricardo Rojas. Un ejemplar de más de diez metros se desplomó sobre una Toyota Hilux, provocando daños materiales de gravedad.

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Afortunadamente, el vehículo se encontraba desocupado y no había peatones en la zona al momento del impacto, por lo que se descartaron víctimas.

camioneta árbol (3)

Se estima que las ráfagas de viento, sumadas al posible estado de abandono y falta de riego del árbol, habrían desencadenado el incidente.

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