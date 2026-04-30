Una camioneta terminó sobre la vereda tras un fuerte choque con una moto en Trinidad

Un choque ocurrido durante la tarde de este jueves generó preocupación en Trinidad. El incidente fue protagonizado por una camioneta y una motocicleta, y terminó con uno de los vehículos subido a la vereda.

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El hecho se produjo alrededor de las 15 en la intersección de calles Mendoza y Pedro de Valdivia. Según las primeras informaciones, una Renault Oroch circulaba por Pedro de Valdivia, mientras que una Honda de 150cc avanzaba por calle Mendoza.

De acuerdo a testigos que presenciaron la secuencia, el conductor de la moto habría atravesado el cruce con el semáforo en rojo, situación que habría desencadenado el impacto entre ambos vehículos.

En la motocicleta viajaban dos hombres mayores de edad. En tanto, dentro de la camioneta iban un adulto y un menor de edad. Tras la colisión, la camioneta terminó sobre la vereda, generando alarma entre vecinos y automovilistas que pasaban por la zona.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 3ra y equipos de emergencias médicas para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito.