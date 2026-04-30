Doble falta: la buscaban por robar un microondas en Rivadavia, pero ya había caído por otro delito

En una resolución casi cinematográfica de un hecho delictivo, personal de la sección Brigada de Investigación Oeste llevó adelante una serie de allanamientos en los departamentos de Rivadavia y Rawson . La causa, caratulada como hurto, se inició tras la denuncia del damnificado quien sufrió el robo de electrodomésticos.

Gracias a las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a las autoras del hecho: dos mujeres que fueron captadas llevándose un microondas. Sin embargo, al momento de ejecutar las órdenes de detención, la policía se encontró con una sorpresa: una de las sospechosas ya estaba tras las rejas.

La justicia ordenó tres allanamientos simultáneos en los barrios Valle Grande (Rawson) y Barrio Cuyo (Rivadavia). El resultado de las medidas fue positivo para la causa, recuperando de una vivienda del Valle Grande el microondas marca Whirlpool de color gris que aparecía en las filmaciones. También se incautó un teléfono celular Samsung A06 y un televisor Philips de 32 pulgadas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En una resolución casi cinematográfica de un hecho delictivo, personal de la sección Brigada de Investigación Oeste llevó adelante una serie de allanamientos en los departamentos de Rivadavia y Rawson. La causa, caratulada como hurto, se inició tras la denuncia del damnificado quien sufrió el robo de electrodomésticos. Gracias a las cámaras de seguridad, los investigadores identificaron a las autoras del hecho: dos mujeres que fueron captadas llevándose un microondas. Sin embargo, al momento de ejecutar las órdenes de detención, la policía se encontró con una sorpresa: una de las sospechosas ya estaba tras las rejas. Más info en @tiempodesanjuan #robo #policiales #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

El dato más llamativo del procedimiento surgió al buscar a las sospechosas. Una de las mujeres identificadas, Sofía Ailén Limoye (18), no pudo ser capturada en su domicilio porque ya se encontraba detenida.

Limoye estaba alojada en los calabozos de la Comisaría 38va de Rivadavia, vinculada a otra causa penal totalmente ajena a este hurto. Ante esta situación, los efectivos procedieron a notificarla formalmente en su lugar de detención sobre su nueva vinculación con el robo del microondas.

Durante los operativos en el Barrio Valle Grande, la policía también procedió al arresto de Rodrigo Nieto (25), quien fue trasladado a la Comisaría 35ta y quedó a disposición del Primer Juzgado de Faltas. En la causa principal interviene la UFI Delitos contra la Propiedad.