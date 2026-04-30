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Operativo

Rescataron 26 aves que estaban en cautiverio en Caucete y aprehendieron a 8 personas

Los allanamientos fueron realizados en cinco viviendas. Durante las requisas encontraron ejemplares de 5 especies protegidas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras una serie de denuncias anónimas lograron rescatar 26 aves en cautiverio.

Tras una serie de denuncias anónimas lograron rescatar 26 aves en cautiverio.

Un operativo policial en el departamento Caucete permitió rescatar 26 aves silvestres que estaban en cautiverio y derivó en la aprehensión de ocho personas, en el marco de una causa por tenencia ilegal de fauna protegida.

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El procedimiento se llevó a cabo este miércoles, tras una investigación iniciada por denuncias anónimas. Personal de la Comisaría 9ª de Caucete realizó allanamientos simultáneos en cinco domicilios, siguiendo directivas del Juzgado de Paz Letrado a cargo de la Dra. Luciana Salva.

Durante las requisas, los efectivos encontraron ejemplares de distintas especies protegidas, entre ellas cardenales amarillos, reinas del bosque, jilgueros, reinas moras y siete colores. Estas aves están amparadas por la Ley Provincial N.º 606-L y la Ley Nacional N.º 22.421, normativas que prohíben la caza, captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre.

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Como resultado del operativo, ocho personas fueron aprehendidas al no contar con la autorización correspondiente para la tenencia de los animales, lo que configura un delito vinculado al tráfico y la depredación de fauna autóctona.

Además, en uno de los domicilios allanados se secuestró un rifle de aire comprimido calibre 5.5 milímetros, que presuntamente habría sido utilizado para la caza de aves. Su propietario no pudo acreditar la tenencia legal del arma.

En el operativo intervino también personal de la Unidad Policía Rural N.º 03 – Los Médanos, que quedó a cargo del traslado de las jaulas en calidad de depositarios judiciales. Posteriormente, las aves fueron entregadas a la veterinaria “Arca”, donde recibirán atención y resguardo hasta que se determine su posible reinserción en el hábitat natural.

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