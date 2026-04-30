Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Un comerciante pocitano sufrió el robo de 14 garrafas de gas de la puerta de su negocio de una manera insólita. Es que, de puro confiado, dejó los recipientes en la puerta de su local antes de irse a dormir y, a la mañana siguiente, descubrió que ya no estaban.

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El damnificado fue el comerciante Omar Riveros , quien este miércoles se desayunó con la tremenda sorpresa cuando se disponía a atender al público en su almacén, situado en las calles Castro Padín y 21 de Septiembre, en el barrio India Mariana, Carpintería, de acuerdo a fuentes judiciales y policiales. Ahí constató que las 10 garrafas de 10 kilos y las 4 de 15 kilos habían desaparecido.

El hombre contó que el pedido de esas garrafas había llegado el martes último y, llegada la noche, como no tenía espacio dentro de su salón, las ubicó cerca de la puerta y, por seguridad, las dejó atadas con unas cadenas. Pensó que nada podía suceder, dado otras veces lo había hecho; además, adelante hay un alambrado que hace de cierre perimetral.

A las 7 de la mañana de este miércoles, se llevó una sorpresa cuando abrió el negocio y descubrió que las 14 garrafas no estaban. Los ladrones rompieron la malla metálica y, a través de un hueco, sacaron todos los recipientes de gas. Lo que sospechan es que actuaron varias personas para cargar esa cantidad de garrafas.