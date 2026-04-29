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Accidente de tránsito

Lo atropelló un auto en Sarmiento y terminó con una fractura expuesta

La víctima es un hombre de 25 años que fue embestido por una docente. Fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un joven de 25 años, de apellido Luna, fue embestido por un auto en Sarmiento y terminó con una fractura expuesta.

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Según informó la Policía, todo ocurrió al mediodía de este miércoles en Media Agüa, justo en frente de la escuela Saturnino Segurola. Luna iba en su moto 150cc y fue embestido por un Peugeot 306 que guiaba una docente del establecimiento mencionado. La mujer es de apellido Espinosa y es oriunda de Pocito, pero circulaba por esa zona ya que salía de dar clases.

Producto del choque, Luna fue trasladado en primera instancia al hospital departamental, pero al ver que la fractura era expuesta y que iba a ser operado, lo llevaron al Hospital Guillermo Rawso donde entrará al quirófano. A pesar de la violencia del accidente, la vida del motociclista está fuera de peligro.

Ambos conductores fueron sometidos a un test de alcoholemia.

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