Un detenido en Sarmiento tras una agresión feroz: pateó en la cabeza a su pareja cuando estaba desmayada

Al imputado no se le muestra la cara ni su nombre para resguardar la integridad de las presuntas víctimas. A la derecha de la imagen, los abogados defensores.

El último fin de semana ocurrió un grave caso de violencia de género en Sarmiento. Un hombre atacó de manera muy violenta a su pareja, propinándole patadas en la cabeza mientras ella estaba desmayada. Pero no fue a la única mujer a la que agredió: una adolescente de 14 años recibió un golpe de puño en el rostro cuando intentaba defender a su madre.

En la UFI CAVIG calificaron este suceso de extrema violencia, ya que, tras las entrevistas realizadas a las damnificadas, consideraron lo vivido como un caso muy grave y con un riesgo de reincidencia muy elevado. El MPF, representado por Silvina Zogbe y Claudia Ruiz Carignano , expresó en audiencia que el vínculo de esta mujer era cada vez más tóxico, ya que ella intentaba -desde hace tiempo- cortar el noviazgo, pero este la amenazaba con que iba a “cagar a tiros a quien lo denunciara” o reaccionaba diciéndole que iba a quitarse la vida si ella lo dejaba.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 08.20.21 Ayudante fiscal de UFI CAVIG, Silvina Zogbe

Esta convivencia forzada tuvo su punto final este fin de semana cuando ocurrió el ataque. Ambos habían ido a un casamiento el sábado; el domingo de madrugada, los dos llegaron a su casa y comenzaron a discutir. Allí la mujer se descompensó y, mientras estaba tirada en el piso, este sujeto -identificado como M.R., de 32 años- comenzó a darle patadas en la cabeza, dejándole marcada hasta la suela del calzado que estaba utilizando.

Esta agresión fue vista por la hija de la mujer agredida, quien forcejeó con M.R. para defender a su mamá. Fue entonces cuando el hombre le dio una trompada en la cara y la empujó hacia atrás, provocándole una herida en el labio.

De manera inmediata se hicieron tres llamados al 911 alertando sobre esta situación. La mujer mayor, quien ya había recobrado la conciencia, fue ayudada por vecinos y sus hijas; ínterin que aprovechó M.R. para darse a la fuga.

El señalado como autor de la agresión no estuvo mucho tiempo prófugo. Horas después de ocurrido el hecho, se dirigió a una comisaría y, tras insultar a los policías diciéndoles que eran “put…” y que cobraban sus sueldos gracias a él, quedó demorado. Luego se conoció que era buscado por este caso de violencia de género.

WhatsApp Image 2026-04-23 at 08.20.21 (2) Jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón

Este miércoles se realizó la audiencia de formalización y la fiscalía solicitó que quedara con prisión preventiva por el plazo de dos meses, ya que, en libertad, él podía entorpecer la investigación, no someterse al proceso, influir en testigos -ocurrió en una localidad donde todos se conocen- y afectar a las damnificadas. Esta medida fue rechazada por el abogado defensor de M.R., el doctor Leonardo Miranda, quien solicitó la libertad para su cliente argumentando que no tiene antecedentes. Finalmente, la jueza Gloria Verónica Chicón decidió dejar en libertad a M.R. con estrictas reglas de conducta y medidas de coerción; lo imputó por ser autor del presunto delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género en perjuicio de su pareja, y lesiones leves por la menor de 14 años.

Dato: las hijas de la mujer atacada serán sometidas a una entrevista videograbada -Cámara Gesell- para que cuenten lo que vieron esa madrugada.