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Se conocieron nuevas imágenes del choque fatal en Calingasta: así quedó el camión

El siniestro ocurrió en Ruta 12. Pericias intentan establecer si hubo una falla en el vehículo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un siniestro vial de extrema gravedad se registró en la mañana de este miércoles en Calingasta y dejó un saldo fatal. El episodio ocurrió minutos antes de las 9 sobre Ruta 12, en las cercanías del puente de Pachaco, dentro del sector conocido como Quebrada de las Burras.

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De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho involucró a un camión cargado con leña que, por razones que todavía no fueron determinadas, terminó protagonizando el accidente. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes perdió la vida en el lugar. Se trata de Luis Ramón Ochoa, quien era oriundo de la localidad riojana de Las Toscas, en el departamento Chepes.

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En tanto, el joven que lo acompañaba, Axel Ibáñez, de 23 años, sufrió heridas de consideración y debió ser asistido de urgencia. Tras una primera atención en el hospital departamental, fue derivado al Hospital Rawson. El informe médico indica que presenta un traumatismo encéfalo craneano, lesiones en la cabeza y el rostro, además de múltiples golpes.

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La investigación quedó en manos de la Justicia. El fiscal Iván Grassi explicó que una de las líneas que se evalúa apunta a una posible falla mecánica en el rodado, aunque aclaró que serán las pericias las que determinen con precisión qué originó el accidente.

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