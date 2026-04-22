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Tribunales

Choque fatal en la Navidad del 2025: un juez ratificó el juicio abreviado y condenó a un conductor que mató a un motociclista

El acuerdo se dio a conocer el último viernes, pero el magistrado pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles para conocer su resolución. Cabe destacar que la querella se había opuesto a este abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Justicia de San Juan puso punto final a la controversia legal en torno al siniestro vial ocurrido el pasado 25 de diciembre. Este miércoles, el magistrado interviniente, Gerardo Javier Fernández Caussi, decidió ratificar el acuerdo de juicio abreviado y condenar al conductor responsable de la muerte de un motociclista, a pesar de la fuerte resistencia presentada por la parte querellante.

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Tras un cuarto intermedio solicitado para analizar los planteos de las partes, el juez dio a conocer su resolución en la mañana de este miércoles. La decisión se fundamentó en que el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal a cargo de Francisco Nicolía y la defensa del imputado -José Manuel Beltrán- cumplía con todos los requisitos legales vigentes, desestimando así el pedido de la querella para que el caso fuera a un juicio oral y público, ya que el acuerdo para esta parte era inconstitucional.

El acuerdo ya se había ventilado el último viernes, pero la oposición de los abogados que representan a la familia de la víctima había frenado su homologación inmediata.

Ante esta situación, Marcelo Jaime el conductor de la Toyota Hilux que atropelló y mató al motociclista Luis Fernando Agüero, fue condenado a 3 años de prisión de cumplimiento condicional y 6 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo con motor, por ser penalmente responsable del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente y negligente de un vehículo con motor agravado por darse a la fuga.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.15 del 25 de diciembre de 2025, cuando Marcelo Jaime circulaba por calle Oro en dirección oeste a bordo de una camioneta Toyota. La acusación remarcó que aproximadamente un 60 % del vehículo transitaba por el carril contrario, mientras que solo un 40 % lo hacía por su mano correspondiente, situación que fue considerada clave para reconstruir la mecánica del choque.

Al llegar a la intersección con calle San Juan, y sin advertencia previa mediante señalización, el conductor habría intentado girar hacia la derecha, momento en el que por ese sector circulaba una motocicleta Keller 110 cc, conducida por Agüero. El impacto se produjo sobre el costado derecho de la camioneta, lo que provocó la caída del motociclista, quien derrapó sobre el asfalto y terminó golpeando violentamente contra un sifón.

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